Фонд президентских грантов открыл набор на марафон по разработке социальных проектов

Фото: Фонд президентских грантов
Фонд президентских грантов открыл набор на онлайн-марафон по разработке социальных проектов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе организации.
Участие могут принять некоммерческие организации, которые получас возможность разработать собственные проекты, а также повысить качество уже реализуемых программ.
Отмечается, что каждый этап марафона пройдёт при поддержке опытных тренеров.
Обучение будет проходить с 16 января по 5 марта следующего года. В течение этих семи недель участники, объединившись в группы по 18-20 человек, пройдут шесть онлайн-встреч. По завершении обучения, будет детально разобран готовый к реализации проект.
Чтобы получить доступ к обучению, сотрудники НКО должны пройти первый модуль онлайн-курса и выполнить все практические задания по разработке проекта. Анкета будет доступна в конце модуля 27 ноября.
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Отмечается, что каждый этап марафона пройдёт при поддержке опытных тренеров.
Чтобы получить доступ к обучению, сотрудники НКО должны пройти первый модуль онлайн-курса и выполнить все практические задания по разработке проекта. Анкета будет доступна в конце модуля 27 ноября.
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Анастасия Чинкова