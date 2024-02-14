«Фонтанка»: россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии

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Россияне стали массово распродавать жилье в Финляндии. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что на известных сайтах по продаже недвижимости можно увидеть более 100 подобных объявлений. Согласно информации источника, стоимость самого дешевого объекта составляет 700 тысяч рублей — однокомнатная квартира в Иматре.
Двухкомнатный таунхаус, площадь которого 52 квадратных метра, предлагается приобрести за 775 тысяч рублей. Сообщается, что купить можно не только квартиры или дома, но и архипелаги. Пять островов на озере Саймаа россиянин выставил на продажу за один миллион евро.
Ранее сообщалось, что граждане РФ резко сократили покупки недвижимости в Финляндии, этот показатель упал до уровня 1994 года. Всего за этот период россияне приобрели в Финляндии порядка 1 614 объектов недвижимости.
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Двухкомнатный таунхаус, площадь которого 52 квадратных метра, предлагается приобрести за 775 тысяч рублей. Сообщается, что купить можно не только квартиры или дома, но и архипелаги. Пять островов на озере Саймаа россиянин выставил на продажу за один миллион евро.
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Екатерина Коршунова