Стоимость жилья в российских новостройках продолжает расти

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Средняя стоимость квартир в российских новостройках продолжает расти, несмотря на снижение активности среди покупателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Стоит отметить, что в столице и в Санкт-Петербурге наблюдается тенденция к снижению: минус 0,2% и 2,2%, до 342,7 и 247,7 тысяч рублей соответственно. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов утверждает, что на сегодняшний день происходит «аккуратная индексация» цен со стороны застройщиков из-за снижения спроса. По мнению эксперта, падение потребительского спроса в дальнейшем маловероятно.
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Екатерина Коршунова