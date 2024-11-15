Forbes назвал список лучших работодателей России

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Согласно новому рейтингу, который составило агентство Forbes, «Авито», Lamoda, ВТБ, Сбер и Т-Банк получили «платиновый» статус среди лучших работодателей России, высоко оцененные за соответствие ESG-стандартам (экология, социальная ответственность, корпоративное управление).
Forbes распределил работодателей по четырем уровням — платина, золото, серебро и бронза — в зависимости от баллов по каждому из критериев, не присваивая конкретные места.
В группу «платиновых» вошли 26 компаний, среди них AB InBev Efes, «Альфа-банк», ГК «Самолет», «МегаФон», МТС, «ВымпелКом», «Росатом», «Ростелеком», «Лаборатория Касперского» и «Яндекс».
Новичками «платинового» рейтинга стали «Металлоинвест», «Татнефть» и «Эн+».
В конце сентября Forbes также опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по чистой прибыли за 2023 год: первое место заняла «Роснефть» (1,529 трлн руб.), за ней следует Сбербанк (1,509 трлн руб.) и «Сургутнефтегаз» (1,32 трлн руб.).
«Газпром», бывший лидер прошлого года, выпал из списка с убытком 629 млрд руб., что резко контрастирует с прибылью в 1,23 трлн руб. годом ранее.
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В группу «платиновых» вошли 26 компаний, среди них AB InBev Efes, «Альфа-банк», ГК «Самолет», «МегаФон», МТС, «ВымпелКом», «Росатом», «Ростелеком», «Лаборатория Касперского» и «Яндекс».
Новичками «платинового» рейтинга стали «Металлоинвест», «Татнефть» и «Эн+».
В конце сентября Forbes также опубликовал рейтинг крупнейших российских компаний по чистой прибыли за 2023 год: первое место заняла «Роснефть» (1,529 трлн руб.), за ней следует Сбербанк (1,509 трлн руб.) и «Сургутнефтегаз» (1,32 трлн руб.).
«Газпром», бывший лидер прошлого года, выпал из списка с убытком 629 млрд руб., что резко контрастирует с прибылью в 1,23 трлн руб. годом ранее.
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Мария Моисеева