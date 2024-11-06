Назван топ самых высокооплачиваемых профессий в ноябре

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Согласно данным сервиса hh.ru, наиболее высокооплачиваемыми профессиями в ноябре стали токари и сварщики.
Отмечается, что у последних заработная плата увеличилась на 72% за год, а предлагают им в среднем 196,1 тыс. рублей в месяц.
Как пишет Газета.ру, также в данный рейтинг вошли такие профессии, как DevOps-инженеры и агенты по недвижимости.
До этого жители Кузбасса в ходе проведённого hh.ru опроса признались, что им не хватает зарплаты на свободные траты.
Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.
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Как пишет Газета.ру, также в данный рейтинг вошли такие профессии, как DevOps-инженеры и агенты по недвижимости.
До этого жители Кузбасса в ходе проведённого hh.ru опроса признались, что им не хватает зарплаты на свободные траты.
«Чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли, а также рабочему персоналу, представителям сферы безопасности, юристам, а также менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа, представителям транспортной сферы. Реже всего на тотальную нехватку зарплаты жалуются строители», — приводит «Сiбдепо» исследование аналитиков сервиса.
Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.
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Мелисса Тимофеева