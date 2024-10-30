Реутов вышел на первое место в рейтинге проекта «Суперлига Подмосковья»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Городской округ Реутов возглавил рейтинг проекта «Суперлига Подмосковья» по числу участников. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на подсчёты Минспорта Московской области.
«799 горожан присоединились к программе, зарабатывая очки в личных и командных зачётах. В рамках «Суперлиги Подмосковья» в летнем сезоне состоялось более 20 мероприятий – забегов, велозаездов и заплывов на открытой воде. Участники спортивного проекта в ходе тренировок совместно преодолели более 15 432 000 км», – отметили в администрации.Там напомнили, что цель программы – пропаганда здорового образа жизни, улучшение общественного психологического климата, увеличение продолжительности жизни жителей Московской области.
В рамках «Суперлиги Подмосковья» проходят забеги по историческим местам Подмосковья, велозаезды Gran Fondo и заплывы SwimCup.
Присоединиться к проекту можно на сайте.
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