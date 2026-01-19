Forbes: Роскомнадзор намерен фильтровать трафик с помощью ИИ
Роскомнадзор планирует внедрить технологию фильтрации интернет-трафика с использованием искусственного интеллекта. Цель — ускорить обнаружение запрещённого контента, включая пиратские сайты и VPN.
Как сообщает Forbes, на реализацию проекта, если он будет одобрен, предполагается выделить 2,27 миллиарда рублей. Документ с инициативой направили на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию 26 декабря.
С помощью машинного обучения РКН рассчитывает повысить скорость и точность выявления нарушений в сети, что позволит оперативнее блокировать запрещённые материалы. В том числе речь идет и о VPN.
