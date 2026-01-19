Роскомнадзор в 2025 году резко увеличил объём блокировок в интернете
Роскомнадзор в 2025 году резко увеличил объём блокировок в интернете. По требованию ведомства удалили 1,289 млн запрещённых материалов. Это на 59% больше, чем в 2024 году, когда доступ ограничили к 810,5 тысячи публикаций. Об этом сообщают «Ведомости».
Проверки затронули крупные социальные сети и мессенджеры. В их числе «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube, TikTok и Telegram. Роскомнадзор усилил контроль за распространением запрещённой информации и расширил охват мониторинга.
Наибольший рост показал контент о способах обхода блокировок. Его количество увеличилось на 1235% и превысило 93 тысячи единиц. Также выросло число материалов, связанных с ЛГБТ*, продажей алкоголя, детской порнографией, наркотиками и вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Эксперты связывают динамику не только с ростом такого контента, но и с развитием технологий контроля. Роскомнадзор использует системы «Мир», «Окулус» и «Вепрь». Они анализируют тексты, изображения и видео, а также прогнозируют распространение нарушений.
По словам председателя Альянса по защите детей в цифровой среде Елизаветы Беляковой, авторы противоправного контента всё чаще ориентируются на подростков. Продажу алкоголя и наркотиков маскируют под лайфстайл-форматы. Средства обхода блокировок продвигают через подростковые сообщества. Вовлечение несовершеннолетних активно происходит через соцсети и мессенджеры.
