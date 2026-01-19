19 января 2026, 10:55

Фото: iStock/dikushin

Роскомнадзор в 2025 году резко увеличил объём блокировок в интернете. По требованию ведомства удалили 1,289 млн запрещённых материалов. Это на 59% больше, чем в 2024 году, когда доступ ограничили к 810,5 тысячи публикаций. Об этом сообщают «Ведомости».