TMZ: в США политик предложил обязать моделей OnlyFans платить «налог на грех»
Кандидат на пост губернатора Флориды Джеймс Фишбек предложил ввести налог в 50% для моделей платформы OnlyFans. По его мнению, женщины, зарабатывающие на сайте, должны заниматься более «продуктивной» деятельностью, а предложенный сбор он назвал «налогом на грех».
Как сообщает TMZ, Фишбек подчеркнул, что мера направлена на то, чтобы удержать молодежь от продажи своего тела в интернете, к чему, по его словам, побуждает современное общество. Он предложил альтернативные варианты профессий, включая медсестру, учительницу или домохозяйку.
Доходы от налога, по плану политика, будут направлены в школьную систему: повышение зарплат учителям и обеспечение бесплатного питания в школах. Моделям, которые решат покинуть штат, Фишбек заранее «помахал на прощание», заявив, что предпочел бы, чтобы они уехали, чем «распугивали людей в центре Майами».
