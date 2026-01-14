TMZ: в США политик предложил обязать моделей OnlyFans платить «налог на грех»

14 января 2026, 15:03

Фото: iStock/unomat

Кандидат на пост губернатора Флориды Джеймс Фишбек предложил ввести налог в 50% для моделей платформы OnlyFans. По его мнению, женщины, зарабатывающие на сайте, должны заниматься более «продуктивной» деятельностью, а предложенный сбор он назвал «налогом на грех».