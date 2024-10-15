В Красногорске провели мастер-класс по уходу за собой для жён участников СВО

Фото: пресс-служб администрации г.о. Красногорск
Мастер-класс по уходу за собой провели для женщин из семей участников специальной военной операции, мероприятие состоялось в рамках программы «Забота о женщинах», стартовавшей красногорском в центре помощи участникам СВО «Забота», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках программы «Забота о женщинах», запущенной при поддержке депутата Госдумы РФ Сергея Колунова и партии «Единая Россия», женщины из семей участников СВО получают возможность отвлечься от повседневных забот и уделить внимание себе», — говорится в сообщении.Участницами мастер-класса также стали матери детей-инвалидов, вынужденные переселенцы из Курской и Белгородской областей и многодетные мамы. Занятие помогло им не только выглядеть лучше, но и пообщаться в дружеской среде, отдохнуть и получить психологическую поддержку.
Отмечается, что различные мероприятия в рамках программы «Забота о женщинах» планируется проводить регулярно — дважды в месяц.
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