В Красногорске провели мастер-класс по уходу за собой для жён участников СВО

Депутат Государственной думы Тамара Фролова подчеркнула, что демографические инициативы в России не должны восприниматься как давление на молодежь, а должны открывать новые возможности. Она сделала это заявление, комментируя недавние предложения по улучшению демографической ситуации в стране.