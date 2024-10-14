Школьники Херсонской области получают новые знания благодаря сотрудничеству с РАНХиГС

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Благодаря недавно заключенному соглашению о сотрудничестве, талантливые студенты из Херсонской области начали углубленное изучение таких дисциплин, как государственное и муниципальное управление, экономика и менеджмент, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
С 1 сентября 2024 года в регионе стартовали первые лицейские классы. Уроки проводятся в онлайн-формате, где у учащихся есть возможность взаимодействовать с преподавателями Московского областного филиала РАНХиГС, получая доступ к видеозаписям лекций, презентациям и возможность задавать вопросы во время практических занятий.
По словам заместителя директора и доктора экономических наук Натальи Николаевны Киселевой, одной из ключевых задач, стоящих перед страной, является интеграция новых регионов России в состав единого национального пространства. Важным аспектом этого процесса является патриотическое, духовное и культурное воспитание молодого поколения на новых территориях, формирование правовой культуры и помощь в выборе профессии.
С этой целью и было подписано соглашение между Московским областным филиалом Президентской академии и одной из школ Херсонской области.
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По словам заместителя директора и доктора экономических наук Натальи Николаевны Киселевой, одной из ключевых задач, стоящих перед страной, является интеграция новых регионов России в состав единого национального пространства. Важным аспектом этого процесса является патриотическое, духовное и культурное воспитание молодого поколения на новых территориях, формирование правовой культуры и помощь в выборе профессии.
С этой целью и было подписано соглашение между Московским областным филиалом Президентской академии и одной из школ Херсонской области.
С ребятами мы сегодня впервые провели практическое занятие. До этого занимались в лекционном формате, знакомились и изучали устройство Российской Федерации. Мы рассматривали теории возникновения государства, изучали мнения правоведов и экономистов, — рассказала старший преподаватель кафедры государственного управления и права Анна Кулагина.Читайте также:
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Дайана Хусинова