Форум «Ценности здорового образа жизни» состоится в Москве

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В Москве 22-23 ноября 2024 года состоится форум «Ценности здорового образа жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
Мероприятие состоится при поддержке ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Для участия необходимо заполнить анкету до 18 ноября.
Участие в мероприятии бесплатное. При этом проезд, питание и проживание осуществляется за счет направляющей стороны.
По всем вопросам можно обратиться по электронной почте: i.aglicheva@oprf.ru.
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Для участия необходимо заполнить анкету до 18 ноября.
Участие в мероприятии бесплатное. При этом проезд, питание и проживание осуществляется за счет направляющей стороны.
По всем вопросам можно обратиться по электронной почте: i.aglicheva@oprf.ru.
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Элина Позднякова