Регистрацию на Международный форум #МЫВМЕСТЕ-2024 продлили до 10 ноября

Фото: телеграм-канал Международной премии #МЫВМЕСТЕ
Организаторы Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024 продлили регистрацию на это событие. Теперь зарегистрироваться можно до 10 ноября.
«С 4 по 8 декабря в Москве соберутся 10 тыс. активных участников из всех уголков России и 40 стран мира. На форуме #МЫВМЕСТЕ-2024 участников ожидает море полезной информации: новые форматы добровольчества, тренды, советы от экспертов. Они также смогут установить новые связи, обменяться опытом, познакомиться с единомышленниками, помочь бойцам СВО, их семьям и жителям приграничных регионов», – отмечается в телеграм-канале Международной премии #МЫВМЕСТЕ.Также пройдёт церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ, в том числе награды «Волонтёр года».
Зарегистрироваться можно по ссылке.
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