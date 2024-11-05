Подмосковные сотрудники ФСИН приняли участие в форуме «Лидер — 2024»

Форум «Лидер — 2024» (Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по МО)
Сотрудники подмосковного главка ФСИН стали участниками всероссийского форума «Лидер — 2024», состоявшегося в мастерской управления «Сенеж» на территории городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба ведомства.
«От Подмосковья участие в молодёжном форуме приняли преподаватель Межрегионального учебного центра Любовь Коротких и инспектор отделения воспитательной и социальной работы с личным составом ГУФСИН РФ по Московской области Валерий Привалов», — говорится в сообщении.В ходе форума проводились научные, творческие и спортивные мероприятия, встречи с представителями органов власти и общественными деятелями. Для участников форума также была проведена обучающая программа по основам добровольческой деятельности и дискуссия, посвящённая ключевым вызовам современной России.
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