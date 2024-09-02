Французская прокуратура сообщила, сколько продлится расследование по Дурову

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Расследование против основателя Telegram Павла Дурова во Франции может продлиться несколько месяцев. О примерных сроках сообщила прокуратура Парижа 2 сентября.
Помимо прочего в обвинении фигурирует статья за соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.
В любом случае постановление о прекращении дела или начале слушания выносят следственные судьи. Также сообщается, что Дурову дадут ознакомиться с материалами дела в ближайшее время.
Задержанный в аэропорту Ле-Бурже 24 августа Павел Дуров вышел под залог в 5 миллионов евро 28 августа. Сейчас он находится во Франции под судебным надзором. В общей сложности по всем обвинениям ему грозит до 10 лет.
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«Когда следственные судьи сочтут, что они завершили расследование, которое может занять несколько месяцев, дело будет закрыто. Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче его в уголовный суд с переквалификацией преступлений», – цитирует парижскую прокуратуру РИА.
В любом случае постановление о прекращении дела или начале слушания выносят следственные судьи. Также сообщается, что Дурову дадут ознакомиться с материалами дела в ближайшее время.
Задержанный в аэропорту Ле-Бурже 24 августа Павел Дуров вышел под залог в 5 миллионов евро 28 августа. Сейчас он находится во Франции под судебным надзором. В общей сложности по всем обвинениям ему грозит до 10 лет.
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Лия Мурадьян