Во Франции раскрыли планы Дурова перед судом

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поручил своему агенту по недвижимости найти квартиру в центре Парижа, чтобы дождаться суда. Об этом сообщила французский таблоид Paris Match.
По данным издания, предприниматель планирует переехать на новое место жительства в конце следующей недели. При этом авторы отмечает, что стоимость квартиры «не интересует» Дурова.
Ранее французский таблоид опубликовал фотографию основателя Telegram Павла Дурова. На ней изображен мужчина в черной одежде, в очках и шляпе, похожий на Дурова, который прогуливается по французской столице с молодой женщиной.
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«Он [Дуров] уже поручил специалисту по поиску недвижимости найти ему дом в «красивых районах» Парижа», – подчеркивает Paris Match.
Ранее французский таблоид опубликовал фотографию основателя Telegram Павла Дурова. На ней изображен мужчина в черной одежде, в очках и шляпе, похожий на Дурова, который прогуливается по французской столице с молодой женщиной.
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Александр Климов