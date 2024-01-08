ФСБ задержала двух жителей ЛНР за шпионаж в пользу Киева

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Двух жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), собиравших военные сведения для Киева, задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
В настоящее время возбуждено дело о шпионаже. Продолжается установление всех причастных к преступлению лиц.
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Анастасия Крестьянова