ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области

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Сотрудники ФСБ в Самарской области задержали мужчину, который планировал совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
«Пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту. Установлено, что указанный гражданин планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги», — гласит пресс-релиз.
При этом уточняется, что задержанный мужчина является сторонником запрещенной организации «Легион «Свобода России»*. Он был задержан 15 ноября. В квартире у мужчины были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, а также компьютер и мобильные устройства через которые он держал связь с кураторами.
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*Запрещенная в России террористическая организация.
Элина Позднякова