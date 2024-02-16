ФСИН направит комиссию в колонию №3 в ЯНАО, где скончался Навальный*

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
«В связи со скоропостижной смертью в ИК-3 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу осужденного Навального А.А. в территориальный орган и учреждение в соответствии с установленным порядком направляется комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.
Читайте также:
Навальный* умер в исправительной колонии
Песков: Путину доложили о смерти Навального*
Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ