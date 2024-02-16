Навальный* умер в исправительной колонии

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Политик Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии, об этом сообщает УФСИН ЯНАО.
В августе 2023 года Мосгорсуд вынес политику приговор в виде 19 лет лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества.
В конце 2023 года стало известно, что его перевели в исправительную колонию №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
16 февраля УФСИН ЯНАО сообщило о его смерти.
В УФСИН отметили, что Навальному* незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались реанимировать политика, однако, спасти его не удалось.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
В конце 2023 года стало известно, что его перевели в исправительную колонию №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный* А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — прокомментировали случившееся в ведомстве.
В УФСИН отметили, что Навальному* незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались реанимировать политика, однако, спасти его не удалось.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Евгения Парфентьева