В Кремле прокомментировали смерть Навального*

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Президенту РФ Владимиру Путин доложили о смерти Алексея Навального*, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснением. Это уже каких-то не требуется поручений, потому что уже на этот счет уже есть свод правил, которыми ФСИН руководствуется», — заявил Песков.
Он также сообщил, что президенту доложили о смерти политика.
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