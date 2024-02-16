В Кремле прокомментировали смерть Навального*

Супруги Гошгарович из Нижневартовска дали своему новорождённому сыну имя Владимир-Путин. Эту информацию подтвердили в местном отделе ЗАГС. Мальчик появился на свет 9 февраля 2024 года с весом 4,1 кг и ростом 56 см.

Что говорит закон

При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.



Что говорит психолог

Имя Владимир-Путин, данное новорождённому жителю Нижневартовска, не противоречит законодательству. В 2017 году депутаты Госдумы запретила называть детей экзотическими именами, частью которых являются цифры, различные знаки, нецензурная и бранная лексика. Вот текст поправки в ФЗ от 01.05.2017 №94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса РФ и статью Федерального закона «Об актах гражданского состояния»:Участники обсуждения законопроекта тогда привели немало примеров неблагозвучных имён. Так, в ЗАГСе Московской области рассказали о том, что в честь известного футболиста нескольких мальчиков назвали Херонимо. Обычное испанское имя, но, согласно поправкам, теперь его могут расценить как ненормативное. В Омской области есть девочка Медмия, названная в честь Дмитрия Медведева. Новорождённому в 2007 в Хакасии мальчику дали имя Влапунал — сокращенное от «Владимир Путин наш лидер».





Когда родители дают имя в честь известного человека, скорее всего, они хотят, чтобы ребёнок был на него похож. Таким мнением с корреспондентомподелился кандидат психологических наук, психолог, писатель





«Всё зависит от того, как он будет относиться к своему имени. Если он будет считать, что родители испортили ему жизнь, тогда, конечно, он будет страдать. Страдание эмоциональное приведёт к ограничениям в поведении и т.д. А если он будет считать, что этим именем он в итоге воспользуется успешностью другого человека, чьё имя ему присвоили, это определит его эмоциональную составляющую и поведенческую. И в итоге, скорее всего, он и успехов добьётся», — считает психолог.





По словам Хорса, социальная реакция будет определяющей, но важнее базовое убеждение, связанное с этим именем.





«Если в базе ребёнок будет считать, что родители дали ему лучшее имя на свете, то как бы его не дразнили, он только крепче от этого станет», — заключил собеседник «Радио 1».