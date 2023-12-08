FT описала работу Dаnone при племяннике Кадырова: «MBA без пистолетов»

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Новые чеченские боссы «Данон Россия» ведут дела «как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия». Так работу компании при племяннике Рамзана Кадырова Якубе Закриеве описало издание Financial Times.
Напомним, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон» Россия. 16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы холдинга Danone перешли под временное управление Росимущества.
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