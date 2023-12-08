Жену Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге

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Жену Михаила Боярского и актрису Ларису Луппиан госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга. Об этом пишет телеграм-канал «112».
Отмечается, что Луппиан пожаловалась на боли в области сердца и общее неважное состоянии. Актрисе предстоит несколько дней провести в кардиологическом центре.
Сообщается, что она находится в сознании. Медики оценивают ее состояние, как состояние средней тяжести.
Напомним, 27 ноября советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга. Ряд источников сообщал, что у артиста случился инфаркт и за его жизнь боролись реаниматологи.
В марте текущего года народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья. По словам артиста, такие мысли возникли из-за проблем со здоровьем и осложнениями после перенесенного COVID-19.
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Сообщается, что она находится в сознании. Медики оценивают ее состояние, как состояние средней тяжести.
В марте текущего года народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья. По словам артиста, такие мысли возникли из-за проблем со здоровьем и осложнениями после перенесенного COVID-19.
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Екатерина Коршунова