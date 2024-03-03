Футболиста Квинси Промеса могут удалить из Российской премьер лиги

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Игрок московского «Спартака» Квинси Промес оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в контрабанде наркотиков. Суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюремного заключения, что вызвало сомнения в его дальнейшем участии в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил её президент Александр Алаев.
Он заявил, что Промес не должен играть в России, если его вина будет окончательно доказана. Вместе с тем, президент отметил, что до вынесения окончательного решения действует презумпция невиновности.
Он подчеркнул, что футболисты, в особенности такие известные игроки, как Промес, являются примером для подрастающего поколения.
Адвокаты Промеса подали апелляцию на приговор суда. Глава РПЛ выразил надежду, что апелляции Промеса и другого нидерландского игрока, Рай Влута, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, будут успешными.
Ситуация с Промесом вызвала дискуссии о необходимости ужесточения правил РПЛ в отношении игроков, совершивших правонарушения. В частности, предлагается вводить пожизненные дисквалификации для тех, кто был осужден за тяжкие преступления.
Однако окончательное решение о судьбе Промеса в РПЛ будет зависеть от исхода апелляции. Если приговор будет подтвержден, футболисту, скорее всего, придётся покинуть российский футбол. С другой стороны, если апелляция будет успешной, он сможет продолжить свою карьеру в России.
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«Конечно, если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ», — сказал Алаев.
Адвокаты Промеса подали апелляцию на приговор суда. Глава РПЛ выразил надежду, что апелляции Промеса и другого нидерландского игрока, Рай Влута, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, будут успешными.
Ситуация с Промесом вызвала дискуссии о необходимости ужесточения правил РПЛ в отношении игроков, совершивших правонарушения. В частности, предлагается вводить пожизненные дисквалификации для тех, кто был осужден за тяжкие преступления.
Однако окончательное решение о судьбе Промеса в РПЛ будет зависеть от исхода апелляции. Если приговор будет подтвержден, футболисту, скорее всего, придётся покинуть российский футбол. С другой стороны, если апелляция будет успешной, он сможет продолжить свою карьеру в России.
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Сергей Калугин