Футуролог Кононов раскрыл главные пути развития человечества

Фото: iStock/forplayday
Футуролог Александр Кононов высказал мнение о том, что человечество сможет продолжить своё развитие и прогресс при условии, что исключит или минимизирует угрозы и преодолеет свою уязвимость.
Сделать это люди смогут с помощью развития новых технологи, в частности, искусственного интеллекта и космической экспансии.
Ранее Александр Кононов выражал сомнения в том, что человечество в будущем потеряет контроль на ИИ и произойдёт восстание машин.
Читайте также:
Футуролог Кононов объяснил, почему восстание машин не грозит человечеству
Алиев: Мир очень близок к Третьей мировой войне
Путин: Ядерная война поставит на грань уничтожения всё человечество
«Нам надо поставить перед собой задачу неуничтожимости нашей цивилизации, а она может такой стать, будучи космической цивилизацией и преодолев уязвимости в нашем виде. Поэтому ожидается бурное развитие, особенно с совершенствованием ИИ, который позволит нам решать те задачи, которые на сегодняшний день кажутся неразрешимыми», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.
Читайте также:
Футуролог Кононов объяснил, почему восстание машин не грозит человечеству
Алиев: Мир очень близок к Третьей мировой войне
Путин: Ядерная война поставит на грань уничтожения всё человечество
Мелисса Тимофеева