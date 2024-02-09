Путин: Ядерная война поставит на грань уничтожения всё человечество

Владимир Путин заявил, что глобальная война поставит с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу. Это заявление он сделал, давая интервью побывавшему в Москве журналисту из США Такеру Карлсону.