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Путин: Ядерная война поставит на грань уничтожения всё человечество

Владимир Путин заявил, что втягивание России в глобальную войну бессмысленно
09 февраля 2024, 03:06
Фото: официальный сайт Кремля

Фото: официальный сайт Кремля

Владимир Путин заявил, что глобальная война поставит с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу. Это заявление он сделал, давая интервью побывавшему в Москве журналисту из США Такеру Карлсону.
«Есть, конечно, средства сдерживания. Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует - нет, послезавтра», — сказал Путин.

По мнению главы российского государства, все подобные «страшилки» нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.


Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что война России и НАТО не будет вестись в окопах, в случае угрозы – Москва применит баллистические ракеты, и это будет «тот самый пресловутый Апокалипсис». Политик объяснил, что военный потенциал России и огромного блока НАТО, очевидно, разный. Именно поэтому Россия будет вынуждена нанести странам альянса ассиметричный ответ — у неё просто не останется другого выхода.

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#война
#дмитрий медведев
#интервью
#владимир путин
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Путин рассказал о колоссальном страхе Запада перед Китаем
Владимир Путин: Запад боится сильного Китая даже больше, чем сильной России
09 февраля 2024, 03:26

Фото: iStock/farosofa

Владимир Путин заявил о страхах США перед КНР. В интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону российский президент рассказал, что западные страны боятся сильного Китая даже больше, нежели сильной России.
Главная причина этого, по мнению Владимира Путина — это численность населения Китая, которая сейчас составляет полтора миллиарда человек, а также развивающаяся семимильными шагами экономика Поднебесной.

«Бисмарк когда-то говорил: главное — это потенциалы. Потенциал Китая колоссальный, первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объёму экономики. Уже обогнали Соединённые Штаты и достаточно давно, и темпы растут», — заявил Путин.

Товарооборот России с Китаем составляет 230–240 миллиардов долларов, он очень сбалансированный, заявил российский президент. Основная часть импорта из РФ в Китай включает нефть, уголь, природный газ, древесину, медь и медную руду. Кроме того, российские компании наращивают поставки сельскохозяйственной продукции в Китай.

В свою очередь, КНР направляет в Россию широкий перечень товаров, включая смартфоны, промышленное и специализированное оборудование.

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#россия
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#сша
#страх
#владимир путин
#интервью
#экономика
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Путин: Устав ООН и международное право устарели
Владимир Путин заявил о несовершенстве мирового права
09 февраля 2024, 02:29

Kremlin.ru

В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Владимир Путин заявил, что международное право не совершенно и сейчас не гарантирует стабильности.

Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право, но тогда надо говорить, что устарело все, все нало менять. Действительно, кое- что надо менять, потгму что баланс сил изменился, это правда но не таким образом.
Интервью Такера Карлсона опубликовано на его сайте. Официальная версия Кремля будет опубликована утром.
#владимир путин
#интервью
#право
#оон
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Путин хочет добиться разрешения ситуации на Украине путем переговоров
Владимир Путин заявил Карлсону, что Россия и Украина рано или поздно договорятся
09 февраля 2024, 02:09

Фото: iStock/Diy13

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться разрешения украинского конфликта путём переговоров, сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, Россия и Украина рано или поздно договорятся между собой.

Российский президент отметил, что у его украинского визави Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, или «во всяком случае была».

Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Россия предпочла бы достигать собственной безопасности дипломатическими методами, но в условиях абсолютной невозможности этого из-за непримиримой позиции Запада и Украины мы ведем и будем продолжать специальную военную операцию до достижения всех её целей.

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#россия
#украина
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Интервью с Владимиром Путиным уже доступно на сайте Такера Карлсона
«Известия»: Интервью Такера Карлсона и Путина выложено на сайте журналиста
09 февраля 2024, 02:00

Фото: сайт Кремля

Интервью Такера Карлсона и Владимира Путина уже доступно на сайте журналиста, сообщают «Известия». Оно длится 2 часа 7 минут.
Основной темой беседы стал конфликт на Украине. Журналист обратился к российскому лидеру, чтобы узнать мнение президента из первых уст и показать американцам, что происходит на самом деле.

В разговоре они затронули историю отношений России и Украины, угрозы НАТО и торговлю с ЕС.

Русскоязычная версия интервью появится утром 9 февраля на сайте Кремля, как заявлял ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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#интервью
#владимир путин
#журналисты
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Байдена не станут обвинять в умышленном хранении секретных документов
ТАСС: Спецпрокурор США Хёр не будет обвинять Байдена в хранении секретных бумаг
09 февраля 2024, 01:07

Фото: РИА Новости/Стрингер

Спецпрокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу президента США Джо Байдена о ненадлежащем хранении секретных документов, но не станет предъявлять хозяину Белого дома никаких обвинений. Об этом пишет агентство Reuters.
«Мы учли, что на суде Байден, скорее всего, представится присяжным, <...>как симпатичный, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью», — цитирует Хёра агентство.

Как отмечают журналисты, Как отмечает Reuters, заключение спецпрокурора, с одной стороны, гарантирует Байдену, что он не окажется под угрозой тюремного заключения (в отличие от своего главного соперника на выборах Дональда Трампа), а с другой — ставит 81-летнего президента в неловкую ситуацию. Ведь в ходе своей предвыборной кампании хозяин Белого дома всячески пытается убедить своих избирателей, что он ещё не слишком стар.

Напомним, что ещё в начале ноября минувшего года юристы президента нашли в шкафу его бывшего кабинета около десяти секретных документов. Позже, ещё несколько документов были найдены в кладовой при гараже байденовского дома в Уилмингтоне (штат Делавэр). Все найденные документы относятся к периоду с 2009 по 2017 годы — тогда Байден был вице-президентом Соединённых Штатов.

По информации Reuters, в найденных бумагах была секретная информация о войне США в Афганистане и прочих вопросах национальной безопасности. Также в них была датированная 2009 годом записка, в которой Байден обращался к занимавшему тогда пост президента Бараку Обаме, выступая против увеличения численности американских войск в Афганистане.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов

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#джозеф байден
#сша
#расследование
#прокуратура
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Карлсон опубликовал первое фото из интервью с Путиным
РИА Новости: Такер Карлсон выложил первое фото из интервью с Владимиром Путиным
08 февраля 2024, 23:04

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.




Известно, что двухчасовое интервью Такера Карлсона и Владимира Путина в версии без монтажа будет опубликовано в 2:00 по Москве как на сайте журналиста, так и в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в РФ).

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Карлсон побеседовали ещё вчера. Он также сообщил, что интервью будет обнародовано, как только журналист будет готов его опубликовать.

Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.


Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем за его визит в Россию. Однако сам Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.


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#владимир путин
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#журналист
#сша
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В Белом доме оценили способность интервью Путина повлиять на поддержку Украины
Кирби: вряд ли интервью Путина Карлсону повлияет на поддержку США Украины
08 февраля 2024, 22:38

Фото: istock / Ruma Aktar

Администрация США выразила сомнения в том, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону как-то повлияет на решение Конгресса поддерживать Украину. Такое мнение озвучил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

«Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины», — заявил Кирби, отвечая на вопрос, обеспокоены ли власти Штатов возможной дестабилизацией поддержки Киева в США.
Журналист Такер Карлсон, который прилетел на прошлой неделе в Москву, взял интервью у президента РФ Владимира Путина и заявил, что зрители увидят запись без монтажа, чтобы все могли составить личное мнение. Отмечается, что это будет первое интервью российского лидера зарубежному журналисту с начала спецоперации на Украине.

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#владимир путин
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«Безумие»: Илон Маск раскритиковал объемы помощи Украине
Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без должной отчетности
08 февраля 2024, 21:59

Фото: istock / Andrii Atanov

Дальнейшее финансирование Украины без надлежащей подотчетности — это безумие. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X (ранее Twitter).

«Безумие продолжать отправлять столько денег на Украину без какой-либо подотчетности и в отсутствие какой-либо конечной цели», — написал бизнесмен.
Сенат Соединенных Штатов 5 февраля представил проект, который объединяет выделение финансов на охрану американской границы, а также помощь Украине и Израилю. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 миллиардов. Из них $60,06 миллиардов сенаторы предлагают выделить Украине, $14,1 миллиардов — на помощь Израилю.

Представленный проект подвергся жесткой критике со стороны республиканцев. Как отметил экс-президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за «чудовищный» законопроект, представленный американским сенатом.

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#предприниматель
#финансирование
#законопроект
#илон маск
#украина
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В офисе Зеленского назвали основные причины смены главкома ВСУ
Подоляк назвал четыре причины смены главкома ВСУ с Залужного на Сырского
08 февраля 2024, 20:47

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказали о четырёх причинах, которые послужили поводом для смены главкома ВСУ. Об этом сообщил советник главы офиса Михаил Подоляк.
Напомним, что в четверг, 8 февраля, Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

В первую очередь, сообщает Подоляк, появилась необходимость в пересмотре тактики, которая в прошлом году не помогла достичь ожидаемого результата.

Также украинские власти не захотели допустить стагнации на линии фронта, для чего также понадобилась модернизация со сменой главкома.

Третьей причиной стало стремление найти новые решения, которые позволят удержать и развить инициативу.

И в заключение Подоляк подчеркнул намерение властей запустить реформирование управленческих принципов армии Украины.

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#украина
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