Путин: Ядерная война поставит на грань уничтожения всё человечество

Фото: официальный сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что глобальная война поставит с использованием ядерного оружия сразу поставит на грань уничтожения всё человечество, поэтому любые попытки втянуть в неё Россию противоречат здравому смыслу. Это заявление он сделал, давая интервью побывавшему в Москве журналисту из США Такеру Карлсону.
«Есть, конечно, средства сдерживания. Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует - нет, послезавтра», — сказал Путин.По мнению главы российского государства, все подобные «страшилки» нацелены на то, чтобы выбить из европейских и американских налогоплательщиков дополнительные деньги на ведение военных действий на Украине.
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