Алиев: Мир очень близок к Третьей мировой войне

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Мир очень близок к Третьей мировой войне, заявил вновь избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии собственной инаугурации. Об этом 14 февраля пишет турецкое агентство Anadolu. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство «Анадолу».
«Мир очень близок к третьей мировой войне. Некоторые считают, что эта война уже началась. В этот сложный момент азербайджанская армия показала свою силу. Армения и те, кто поддерживает эту страну в военном отношении, должны знать, что нас ничто не остановит. Если территориальные претензии к нам не прекратятся, если Армения не отрегулирует свои законы, мирного соглашения не будет», – заявил Алиев.Напомним, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Азербайджаном. Однако, по его словам, Баку затягивает этот процесс. А вчера на границе двух стран прошли боестолкновения, в которых обе стороны обвинили друг друга. Сначала в Министерстве обороны Армении заявляли, что 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения армии Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд в Сюникской области. После армянская сторона обвинила азербайджанскую в смерти двух военнослужащих на границе.
19 сентября Баку объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Минобороны страны заявило, что намерено достигнуть нескольких целей, одной из которых, стало выведение армянских войск из Карабаха. При этом Армения настаивала, что ее военных нет на территории региона. В результате непродолжительных боевых действий, 30 человек погибли, более 200 получили ранения. Среди убитых и пострадавших были мирные жители.
20 сентября при посредничестве российских миротворцев, огонь в регионе был прекращен.
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