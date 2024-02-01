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Футуролог Кононов заявил об опасности разделения на «киборгов» и «обычных» людей

01 февраля 2024, 20:47
Фото: istockphoto.com/Фото: istockphoto.com

Фото: istockphoto.com/Фото: istockphoto.com

Футуролог Александр Кононов заявил, что в будущем может сложиться жёсткое разделение общества на людей с чипами в голове, имеющих невероятные возможности, и людей без него.
Опасность, по его словам, будет заключаться в войнах между двумя этими группами людей.

«Есть опасность того, что благодаря этому изобретению элиты разделят общество на «киборгов» и «натуралов», последние из которых будут лишены всех тех невероятных возможностей, что даёт чипирование, и из-за этого начнутся самоистребительные войны. Но этого можно избежать как раз с помощью философского концепта, который сможет сохранить цивилизационное единство», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.


Ранее сообщалось о том, что компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink по производству чипов для мозга получила разрешение для клинических испытаниях на людях.

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#общество
#опасность
#катастрофа
#люди
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В доме в Пересвете с трещиной на фасаде проведут капремонт
01 февраля 2024, 20:31

Фото: телеграм-канал Дмитрия Акулова

В городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа отремонтируют дом, по фасаду которого на днях пошла трещина. О таком решении на встрече с жильцами объявил глава муниципалитета Дмитрий Акулов. На время работ людей разместят в манёвренном фонде.
«Главный вывод экспертов в том, что здание не аварийное и подлежит ремонту. Все детали, перечень работ будем согласовывать с Фондом капремонта и собственниками комнат. Когда будет готов проект, будут понятны и сроки окончания. Пока всем, кто живёт в гостинице или хостеле, предоставят комнаты в муниципальном манёвренном фонде», – написал Акулов в своём телеграм-канале.
Он добавил, что жильцов планируют освободить от оплаты коммунальных услуг с 30 января.

Ранее сообщалось, что 29 января жильцов дома на Октябрьской улице пришлось эвакуировать из-за образовавшейся на фасаде трещины. Позже выяснилось, что собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины и переделали систему канализации. Из-за несогласованных работ стены дома постоянно мокли, что вызвало угрозу обрушения.

В здании 1966 года постройки прописаны 120 человек, постоянно проживают 24.

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#подмосковье
#московская область
#сергиев посад
#дом
#капремонт
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Подмосковный омбудсмен Фаевская пригласила правозащитников к участию в конкурсе
01 февраля 2024, 20:15

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

В Подмосковье начали принимать документы от претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Побороться за знак могут люди, занимающиеся плодотворной общественной деятельностью по защите прав и свобод человека.
«Знак отличия будет вручён в Международный день прав человека, который отмечают 10 декабря. Его получают помогающим тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Приглашаю принять участие в отборе юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан», – сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Чтобы принять участие в отборе, нужно направить ходатайство о награждении и необходимые документы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Помимо этого, документы можно послать по электронной почте upchmo@mosreg.ru не позднее 1 ноября текущего года.

Узнать подробности отбора и скачать формы для заполнения можно по ссылке.

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#ирина фаевская
#правозащита
#омбудсмен
#награда
#конкурс
#московская область
#подмосковье
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Нанотехнолог Кучеров раскрыл, когда Земля прекратит своё существование
Нанотехнолог Кучеров: Земля погибнет через 7 млрд лет
01 февраля 2024, 20:06

Фото: istockphoto.com/egal

Инженер-нанотехнолог Государственного университета просвещения Роман Кучеров высказал предположение о том, что Земля прекратит своё существование через 7 млрд лет.
По его словам, это случится тогда, когда Солнце будет находится в фазе красного гиганта.

«Примерно через 7 млрд лет весь водород в центре Солнца иссякнет, область термоядерных реакций переместится в верхние слои Солнца, где он ещё останется, из-за чего Солнце превратится в красного гиганта. Его радиус увеличится более чем в 210 раз, что может превзойти радиус орбиты Земли. Если это произойдет, то наша планета будет поглощена и уничтожена Солнцем», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кучеров.

Ранее замдиректора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН Игорь Чашей заявлял, что вспышки на Солнце не оказали негативного влияния на нашу планету, поскольку космическая буря, вызванная им, обошла Землю стороной.

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#ран
#солнце
#планета
#земля
#космос
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Астрофизик Чашей: Космическая буря обошла Землю стороной
01 февраля 2024, 19:30

Фото: istockphoto.com/Nastco

Замдиректора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН Игорь Чашей заявил, что вспышки на Солнце не оказали негативного влияния на нашу планету, поскольку космическая буря, вызванная им, обошла Землю стороной.
«В последние числа января геомагнитная обстановка была весьма спокойной, никакого радиационного шторма не происходило. Многие этот термин используют неверно. Речь в данном случае может идти о магнитных бурях, но и их в этом году не было еще зафиксировано. Таким образом, нынешние вспышки на Солнце не имели никаких последствий для планеты», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Чашей.

А старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков отмечал, что мимо Земли завтра, 2 февраля, пролетит всего четыре астероида.

«У всех четырёх различные размеры. И они будут сближаться с Землей на разных расстояниях. Так, астероид 2024 BJ3, который был открыт буквально на днях, имеет небольшие размеры, в среднем 25 м. Он пройдёт на расстоянии 860 тыс. км. Это далеко, больше, чем расстояние от Земли до Луны», — добавил в беседе с «Москвой 24» Нароенков.

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#солнце
#астероид
#планета
#космос
#земля
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Воробьёв поздравил патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя с 15-летием интронизации
01 февраля 2024, 19:13

Фото: пресс-служба патриарха Московского и Всея Руси

Андрей Воробьёв навестил в Храме Христа Спасителя патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Губернатор Подмосковья поздравил его с 15-летней годовщиной интронизации, пожелав здоровья, душевных сил и благополучия.
Глава региона также поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов в регионе.
«Спасибо, что имею возможность вас поздравить. Хочу вас поблагодарить за поддержку Подмосковья, за то, что бываете у нас и вдохновляете. Мы тоже стараемся быть вовлечёнными в добрые дела», – сказал губернатор.
«Мы знаем об этих делах и очень это ценим. Благодарю вас, в том числе, и за то, как развивается церковная жизнь в Московской области», – ответил патриарх.
В январе 2009 года Поместный собор РПЦ избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и Всея Руси. 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Православные отмечают этот день как праздник предстоятеля Русской православной церкви.

Ранее патриарха с 15-й годовщиной интронизации поздравил Владимир Путин.

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#церковь
#религия
#патриарх кирилл
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#храм
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На строительстве путепровода в Опалихе началось устройство верхних частей опор
01 февраля 2024, 18:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Путепровод возводят в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, сейчас на объекте началось устройство верхних частей опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ведется бетонирование подферменной площадки на опоре № 2 со стороны улицы Опалиха. Параллельно рабочие продолжают собирать металлоконструкции пролёта путепровода, бетонируют подпорные стены со стороны улицы Ольховая и обновляют инженерные коммуникации», — отмечается в сообщении.
Путепровод обеспечит надёжное транспортное сообщение между старой и новой частями микрорайона Опалиха, доступный и быстрый проезд к медучреждениям, школам, детсадам и паркам получат более 25 тысяч местных жителей. Протяжённость нового путепровода составит 137 метров. Открыть по нему движение планируется в конце текущего года.

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#красногорск
#путепровод
#строительство
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Открытие в конце года обхода Малых Вязём увеличит пропускную способность ЦКАД
01 февраля 2024, 17:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обход деревни Малые Вязёмы откроют в конце года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ на объекте и обсудил со строителями создание новых развязок на ЦКАД.
Строительство дорожного объекта в Одинцовском городском округе началось летом 2022 года. Проект поддержал президент. Обход существенно увеличит пропускную способность ЦКАД и разгрузит местные дороги. Эффект почувствуют более 1 млн автомобилистов, в числе которых 250 тыс жителей Одинцово, Звенигорода, Голицыно, Кубинки и Истры.

Кроме того, в Малых Вязёмах находятся 30 промышленных предприятий. Новая дорога позволит улучшить логистику и сократит время в пути для сотрудников.
«Несколько лет назад был успешно открыт масштабный президентский проект – ЦКАД. Трафик доходит до 25 тыс. грузовых и легковых автомобилей в сутки. После открытия магистрали мы сделали анализ, послушали обращения жителей и увидели самое узкое место – Вязёмы. Здесь очень много светофоров, железная дорога, где в час пик с интервалом в 2-3 минуты проходят поезда, что делает пересечение путей невозможным», – описал проблему губернатор.
Он напомнил, что президент поддержал решение, а правительство выделило деньги на объект, который должен быть сдан в конце декабря. По словам Воробьёва, это весьма дорогостоящий обход – порядка 11 млрд рублей.

Открытие обхода позволит сделать движение по этому участку ЦКАД полностью бессветофорным. В его состав войдут три путепровода – над железнодорожными путями Смоленского направления, через Можайское шоссе и ул. Ямскую. В северной части ЦКАД построят тоннель, возведут мост через реку Большая Вяземка. По всему периметру обхода будут установлены шумозащитные экраны.

Четырёхполосная развязка протяжённостью 4 км позволит сократить время проезда до Малых Вязём в 20 раз – с 1,5 – 2 часов до 5 минут.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#строительство
#цкад
#дороги
#развязка
#одинцово
#подмосковье
#московская область
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В Госдуме пристыдили депутата Плякина за джинсы
В Госдуме пристыдили депутата Плякина за выступление в джинсах
01 февраля 2024, 17:24

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

Вице-спикер ГД Ирина Яровая пристыдила депутата Владимира Плякина, который вышел выступать на трибуну в зале пленарных заседаний в джинсах.
«При всем моем глубоком уважении к каждому - но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах, вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике», - заявила Яровая.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал такое замечание, отметив, что народные избранники должны начинать с себя, ведь именно они представляют своих избирателей и страну.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что планирует подарить президенту Владимиру Путину на День защитника Отечества. По её словам, это будут тёплые перчатки.

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#перчатки
#рф
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Издательство «АСТ» остановило выплату гонораров Улицкой
01 февраля 2024, 17:15

Фото: iStock/morgan23

Издательство «АСТ» больше не будет выплачивать гонорары писательнице Людмиле Улицкой после её шокирующего заявления об украинских властях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, что накануне пранкеры Вован и Лексус, представившись главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, позвонили писательнице. В разговоре с ними ничего не подозревающая женщина рассказала, что симпатизирует Владимиру Зеленскому и отправляет гонорары с продажи своих книг на Украину.

Ранее Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева сообщил Госдуме, что ещё в прошлом году Улицкая была лишена звания почётного профессора вуза.

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