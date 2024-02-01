Футуролог Кононов заявил об опасности разделения на «киборгов» и «обычных» людей

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Футуролог Александр Кононов заявил, что в будущем может сложиться жёсткое разделение общества на людей с чипами в голове, имеющих невероятные возможности, и людей без него.
Опасность, по его словам, будет заключаться в войнах между двумя этими группами людей.
Ранее сообщалось о том, что компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink по производству чипов для мозга получила разрешение для клинических испытаниях на людях.
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«Есть опасность того, что благодаря этому изобретению элиты разделят общество на «киборгов» и «натуралов», последние из которых будут лишены всех тех невероятных возможностей, что даёт чипирование, и из-за этого начнутся самоистребительные войны. Но этого можно избежать как раз с помощью философского концепта, который сможет сохранить цивилизационное единство», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.
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Мелисса Тимофеева