Милонов заявил об опасности взрыва в мозгах чипов Маска

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«Этот вживляемый в мозг чип будет подсказывать человеку «правильные» алгоритмы: что покупать, кого любить и что думать. Разумеется, будет тотальная слежка за такими «модифицированными» людьми! И те из них, что будут делать какой-то «неправильный», по мнению контролирующих чип людей, выбор, будут подлежать уничтожению. Возможно, этот «волшебный» чип от «гения Илона Маска» просто взорвётся у них в мозгах», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
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