Милонов заявил об опасности взрыва в мозгах чипов Маска

Оставлять автомобили возле контейнерных площадок даже на несколько часов - не лучшее решение. Во-первых, возникает помеха для вывоза отходов, во-вторых, крупногабаритная техника может повредить кузов автомобиля во время разгрузки баков, что вряд ли понравится автовладельцу.

- В Московской области действует чат-бот, через который водители мусоровозов могут сообщать о «железных препятствиях» возле контейнерных площадок. Только в январе было зафиксировано 938 эпизодов. Больше всего сигналов поступило из Солнечногорска - 115 случаев и из Мытищ - 113 фактов. Также неправильную парковку предпочли более 70 автовладельцев из Раменского и Ленинского, - отметила Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В ГУСТ МО перечислили городские округа, где в этом месяце зафиксировали только по 1 нарушению, это: Шаховская, Егорьевск, Щелково, Фрязино, Пущино, Протвино. Водителей призвали подойти к выбору места парковки ответственно, зимой брошенные машины мешают также уборочной технике очищать территории от снега.