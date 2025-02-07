Фёдоров день 8 февраля: почему нельзя ночевать в одиночестве и веселиться, народные приметы

Православные христиане 8 февраля чтут память преподобного Феодора, игумена Студийского. В народе этот день получил название Фёдоров день, а также известен как Фёдор Студит или Фёдор Поминальник. «Радио 1» расскажет о приметах, а так же о том, что можно и нельзя делать 8 февраля.