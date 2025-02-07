Фёдоров день 8 февраля: почему нельзя ночевать в одиночестве и веселиться, народные приметы

Фото: stockphoto / Vera Tikhonova
Православные христиане 8 февраля чтут память преподобного Феодора, игумена Студийского. В народе этот день получил название Фёдоров день, а также известен как Фёдор Студит или Фёдор Поминальник. «Радио 1» расскажет о приметах, а так же о том, что можно и нельзя делать 8 февраля.
История и значение дня
В Русской Православной Церкви в этот день почитают 12 святых, среди которых особое место занимает преподобный Феодор, игумен Студийского монастыря. Он был известен как великий христианский подвижник и защитник почитания икон.
Кроме того, он возродил Студийский монастырь в Константинополе и составил общежительный устав монашеской жизни. Впоследствии этот устав принял преподобный Феодосий в Киево-Печерском монастыре, откуда он распространился по русским обителям.
Прп. Феодор (фото: patriarchia.ru)
Также 8 февраля отмечается перенесение мощей преподобного Феодора из Херсонеса Акритского в Константинополь. Они считаются чудотворными, и в честь этого события установлен день его памяти. В народном календаре этот день назвали в честь святого, но в русской традиции изменилось на Фёдоров день.
Кроме того, он получил название Фёдор Студит. В народе 8 февраля связывали с зимними холодами, что отражено в поговорке: «Фёдор Студит – землю студит». Также этот день называли Фёдор Поминальник, Фёдор Застольник.
Что можно делать 8 февраля
- Помянуть умерших. В народе верили, что в этот день души усопших тоскуют по дому, а февральский ветер – их печальный голос. Чтобы их успокоить, рекомендуется вспомнить родных добрым словом, поставить свечу за упокой, помолиться или пожертвовать продукты на поминальный стол в храме;
- посетить кладбище или устроить поминальную трапезу. В старину на ночь оставляли ритуальные блюда на столе для усопших;
- защитить дом от негатива. Для этого под порог клали топор и веточку можжевельника, чтобы уберечь жилище от нечистой силы и дурных людей;
- приготовить гороховую кашу. 8 февраля считался «гороховым днём», поэтому именинникам готовили гороховую кашу с морковью, сельдереем и сливочным маслом. Считалось, что съев полную тарелку, человек обретёт силу на весь год;
Фото: stockphoto / peredniankina
- гадать на горохе. Если сухие горошины громко катятся по блюду — впереди морозы, если тихо — ожидается снегопад;
- на сухой осине завязывали узелки и загадывали желание, веря, что оно вскоре сбудется;
- обратить внимание на сны. Сны в ночь на 8 февраля считаются вещими: хорошие сулят удачу, плохие – предупреждают о неприятностях. Если приснился умерший родственник, это может быть знаком, что стоит проявить осторожность.
Что нельзя делать в Федоров день
- Ссориться и конфликтовать. Особенно нежелательно ругаться с соседями — это может привести к долгой вражде;
- терять вещи. Если в этот день что-то потерять, найти пропажу будет непросто;
- оставаться на ночь в доме одному. В старину считали, что в ночь с 7 на 8 февраля лучше не оставаться в одиночестве, так как нечистая сила особенно активна. Одинокие люди нередко пускали на ночлег странников, веря, что так защитят себя от нечисти;
- смотреть в зеркало. По поверью, можно увидеть что-то потустороннее;
Фото: stockphoto / Aleksei Isachenko
- открывать окна. Считалось, что через открытые окна могут проникнуть злые духи;
- пускать в дом чёрную кошку. В этот день особенно опасались, что она может принести несчастья;
- начинать новые дела. Любые начинания 8 февраля могут обернуться неудачами и потерями;
- веселиться слишком громко. считалось, что «Кто в Фёдоров день много смеётся, потом много слёз прольёт».
Народные приметы о погоде
- Если синицы поют с утра — к похолоданию;
- если самовар громко гудит — грядут морозы;
- бледный свет луны — к снегопаду;
- ясный закат при морозе — к сильному похолоданию;
- если ночь звёздная, то летом будет хороший урожай льна.
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Дайана Хусинова