Аксиньин день 6 февраля: почему нельзя пересказывать сны и как не укоротить жизнь, народные приметы

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
В 2025 году 6 февраля отмечается народный праздник — Аксиньин день. В соответствии с церковным календарём, православные христиане отмечают день памяти о двух святых — блаженной Ксении Петербургской, жившей в XVIII веке, и преподобной Ксении Миласской, жившей в V веке.
Об особенностях и обычаях этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Ojimorena
Ксения Петербургская была женой офицера, который умер, когда ей было всего 26 лет. После его смерти она стала вести аскетический образ жизни, отказываясь от мирских благ и приняв на себя обет безбрачия. Святая начала странствовать по Санкт-Петербургу, помогая бедным и нуждающимся. Она часто одевалась в мужскую одежду, что стало одной из причин её известности. Люди стали обращаться к ней за помощью и советом, и многие считали её святой даже при жизни.
После её смерти в 1803 году, Ксения была похоронена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Вскоре после её кончины начались случаи исцелений и чудес, связанных с её именем. Спустя долгие годы после того, как народ почитал блаженную Ксению Петербургскую, юродивую ради Христа, она была канонизирована 6 июня 1988 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. А до этого, 24 сентября 1978 года, Ксения Петербургская была причислена к лику святых Русской Православной Церковью за рубежом. Святая Ксения почитается во многих государствах, а её образ можно встретить даже на новозеландских денежных монетах.
Преподобная Ксения Миласская раньше была Евсевией, единственной дочерью знатного римского сенатора. Она с детства хотела быть ближе к Богу. Чтобы не выходить замуж, она ушла из дома с двумя служанками. По воле Бога в странствии она встретила настоятеля обители святого апостола Андрея в Милассе в городе Кесарии. Она попросила его взять её и её спутниц в Миласс. Там святая изменила своё имя на Ксения и купила землю, построив впоследствии на ней храм святого Стефана, и основала женский монастырь.
Епископ Миласса Павел посвятил Ксению в диаконисы, потому что она была достойна этого звания. Святая помогала бедным, утешала скорбящих и учила грешников. Ксения считала себя хуже всех. Она руководствовалась советами палестинского подвижника преподобного Евфимия. Своим примером святая Ксения привела многих людей к спасению. Святая скончалась во второй половине V века и была погребена у входа в город в месте, выбранном ей самой. Множество больных, прикасаясь к мощам святой, получило исцеления.
Фото: iStock/Elena Shutova
Блаженная Ксения Петербургская, в честь которой отмечается этот праздник, в древности считалась покровительницей семейного очага. Этот день всегда посвящался семье.
День 6 февраля известен под названием Аксинья Полузимница. Это название не случайно: праздник приходится почти на середину зимы и в старину считался значимым для всего предстоящего года. На Аксинью выясняли, сколько зерна осталось в амбаре. Его должно было быть ровно половина от всех запасов, подготовленных на зиму.
Если запасов оказывалось недостаточно, старались в ближайшее время восполнить их. Зимой зерно всегда стоило дешевле, чем перед началом посевной. Народная поговорка объясняла эту ситуацию: «Полузимница пополам, да неровно делит зиму – к весне мужику тяжелее».
Какая погода стоит на Аксиньин день, такой она и весной будет.
Если дует сильный ветер, то весна будет тёплой и ранней, порадует обилием солнечных дней.
Безветренная погода предвещает жаркий и сухой июль, особенно во второй половине месяца.
Снегопад в этот день указывает на затяжную весну и неурожайное лето.
Фото: iStock/JeKh
1. Посетить церковь: Начните день с молебна, обращаясь с просьбами о помощи в воспитании детей и исцелении болезней.
2. Заняться домашними делами: Постарайтесь выполнить как можно больше домашних дел. Считается, что это принесет счастье, достаток и здоровье на целый год
3. Проявить щедрость: Помогайте тем, кто нуждается в помощи. Это может быть как материальная поддержка, так и простое доброе слово.
1. Проявлять жадность и унижать людей, особенно слабых и пожилых. Последствиями станут проблемы в жизни.
2. Сквернословить и вступать в споры, так как это может привлечь нечистую силу.
3. Чтобы не укоротить свою жизнь, не рекомендуется стричь ногти и волосы.
4. Перестилать постель или рассказывать о снах, чтобы избежать негативных последствий.
5. Завязывать узлы, чтобы не привлечь беды в семью.
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История праздника
Фото: iStock/Ojimorena
Ксения Петербургская была женой офицера, который умер, когда ей было всего 26 лет. После его смерти она стала вести аскетический образ жизни, отказываясь от мирских благ и приняв на себя обет безбрачия. Святая начала странствовать по Санкт-Петербургу, помогая бедным и нуждающимся. Она часто одевалась в мужскую одежду, что стало одной из причин её известности. Люди стали обращаться к ней за помощью и советом, и многие считали её святой даже при жизни.
После её смерти в 1803 году, Ксения была похоронена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Вскоре после её кончины начались случаи исцелений и чудес, связанных с её именем. Спустя долгие годы после того, как народ почитал блаженную Ксению Петербургскую, юродивую ради Христа, она была канонизирована 6 июня 1988 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. А до этого, 24 сентября 1978 года, Ксения Петербургская была причислена к лику святых Русской Православной Церковью за рубежом. Святая Ксения почитается во многих государствах, а её образ можно встретить даже на новозеландских денежных монетах.
Преподобная Ксения Миласская раньше была Евсевией, единственной дочерью знатного римского сенатора. Она с детства хотела быть ближе к Богу. Чтобы не выходить замуж, она ушла из дома с двумя служанками. По воле Бога в странствии она встретила настоятеля обители святого апостола Андрея в Милассе в городе Кесарии. Она попросила его взять её и её спутниц в Миласс. Там святая изменила своё имя на Ксения и купила землю, построив впоследствии на ней храм святого Стефана, и основала женский монастырь.
Епископ Миласса Павел посвятил Ксению в диаконисы, потому что она была достойна этого звания. Святая помогала бедным, утешала скорбящих и учила грешников. Ксения считала себя хуже всех. Она руководствовалась советами палестинского подвижника преподобного Евфимия. Своим примером святая Ксения привела многих людей к спасению. Святая скончалась во второй половине V века и была погребена у входа в город в месте, выбранном ей самой. Множество больных, прикасаясь к мощам святой, получило исцеления.
Традиции дня
Фото: iStock/Elena Shutova
Блаженная Ксения Петербургская, в честь которой отмечается этот праздник, в древности считалась покровительницей семейного очага. Этот день всегда посвящался семье.
День 6 февраля известен под названием Аксинья Полузимница. Это название не случайно: праздник приходится почти на середину зимы и в старину считался значимым для всего предстоящего года. На Аксинью выясняли, сколько зерна осталось в амбаре. Его должно было быть ровно половина от всех запасов, подготовленных на зиму.
Если запасов оказывалось недостаточно, старались в ближайшее время восполнить их. Зимой зерно всегда стоило дешевле, чем перед началом посевной. Народная поговорка объясняла эту ситуацию: «Полузимница пополам, да неровно делит зиму – к весне мужику тяжелее».
Приметы 6 февраля
Какая погода стоит на Аксиньин день, такой она и весной будет.
Если дует сильный ветер, то весна будет тёплой и ранней, порадует обилием солнечных дней.
Безветренная погода предвещает жаркий и сухой июль, особенно во второй половине месяца.
Снегопад в этот день указывает на затяжную весну и неурожайное лето.
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Что можно делать в Аксиньин день
Фото: iStock/JeKh
1. Посетить церковь: Начните день с молебна, обращаясь с просьбами о помощи в воспитании детей и исцелении болезней.
2. Заняться домашними делами: Постарайтесь выполнить как можно больше домашних дел. Считается, что это принесет счастье, достаток и здоровье на целый год
3. Проявить щедрость: Помогайте тем, кто нуждается в помощи. Это может быть как материальная поддержка, так и простое доброе слово.
Что нельзя делать в этот день
1. Проявлять жадность и унижать людей, особенно слабых и пожилых. Последствиями станут проблемы в жизни.
2. Сквернословить и вступать в споры, так как это может привлечь нечистую силу.
3. Чтобы не укоротить свою жизнь, не рекомендуется стричь ногти и волосы.
4. Перестилать постель или рассказывать о снах, чтобы избежать негативных последствий.
5. Завязывать узлы, чтобы не привлечь беды в семью.
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Елена Генералова