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Максимов день 3 февраля: история праздника, народные приметы и советы для защиты семьи от бедности

Фото: iStock/StefanSorean

Фото: iStock/StefanSorean

В этот день, 3 февраля 2025 года, православные христиане чтят память преподобного Максима Грека. В народном календаре этот праздник известен как Максимов день. В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.

История праздника


Фото: iStock/Andrey Nikitin



Максим Грек, святой, жил в конце XV — начале XVI столетия. Он появился на свет в семье влиятельного греческого чиновника в городе Арте, расположенном в Албании. В молодости он много путешествовал по европейским странам, в том числе посетил Париж, Флоренцию и Венецию, где занимался изучением языков и наук. После этого преподобный Максим отправился в Грецию, где и решил стать монахом.

Когда великий князь Руси Василий III решил заняться изучением книг и рукописей своей матери Софии Палеолог, он обратился к монаху Максиму с просьбой приехать в Москву. Первыми его переводами на понятный славянам язык были Псалтырь и Деяния Апостолов. Впоследствии он основал княжескую библиотеку и занялся исправлением славянских богослужебных книг, выявив в них множество неточностей, а порой и еретических искажений. Преподобный Максим, защищая свою позицию, оказался в опале. Он столкнулся с несправедливым судом, ложными обвинениями, тюремным заключением и ссылкой. После шести лет в тюрьме его отправили в Тверь, где он провёл в ссылке целых двадцать лет.

За несколько лет до смерти Максиму Греку разрешили поселиться в Троице-Сергиевой лавре. До конца своих дней он продолжал заниматься переводами и создал множество произведений, среди которых была и его автобиография. Впоследствии в Лавре стали почитать его как святого. Сейчас его мощи хранятся в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры.

Приметы


Фото: iStock/alex_ugalek

3 февраля пытались делать прогнозы о погоде и урожае. Для этого использовалось множество народных примет.

1. Месяц ясный на небе — это знак того, что год будет урожайным.

2. Если небо окрасилось в алый цвет, то это предвещает продолжительные холода.

3. Погода 3 февраля ясная и солнечная — признак скорого наступления морозов и ранней весны.

4. На Максима если сотворишь доброе дело, то добро обязательно вернется.

5. Птицы беспокойно летают в стаях — к плохой погоде.

Что можно делать на Ефимов день


Сходите в храм. Святой Максим считается заступником для людей науки, богословия, переводчиков и знатоков языков. К нему обращаются с мольбами о помощи в учёбе, о трудолюбии и настойчивости.

Вспомните о тех, кто когда-либо приходил на помощь. По возможности, стоит выразить благодарность добрым поступком или оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке.

Можно организовывать праздничные трапезы. А если угостить каждого члена семьи и гостя кусочком пирога, то год будет изобильным и хлебосольным.


Что нельзя делать в этот день


  • Распускать слухи, ссориться, выдумывать небылицы о людях, даже если они не заслуживают этого, — всё это может привести к проблемам в семье.
  • Уходить из дома на закате солнца — к утрате доверия в отношениях между супругами.
  • Если члены семьи будут испытывать недостаток в пище, это может привести к нищете.
  • Путешествовать в одиночку по неизведанным местам — значит подвергать себя риску потерять душевное равновесие.

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#статьи
В Одессе умер знаменитый капитан нескольких команд КВН Валерий Хаит
02 февраля 2025, 12:17

Валерий Хаит (Фото: соцсети)

Умер знаменитый капитан Клуба веселых и находчивых и создатель фестиваля юмора «Юморина» Валерий Хаит. Об этом сообщил «Всемирный клуб одесситов». Причина смерти неизвестна.
Валерий Хаит – выдающийся советский и украинский сатирик, драматург, писатель, поэт и журналист. В 1960-х годах возглавил одесскую команду КВН. В 1972 году основал одесский фестиваль юмора «Юморина».

С 1986 года, уже после возрождения КВН и блестящей победы в турнире команды Одесского государственного университета (ОГУ), Валерий Хаит был художественным руководителем юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу», вёл которую один из звёздных игроков того поколения кавээнщиков Олег Филимонов.

В 1988 году Валерий Хаит основал и возглавил Клуб одесских джентльменов. Он дважды удостоен премии «Золотой Остап» — в 1994 и 2006 годах.

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#квн
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Shot: Актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию
02 февраля 2025, 11:12

Василий Ливанов (Фото: kremlin.ru)

Народный артист РСФСР Василий Ливанов экстренно переведен в реанимацию, медики предпринимают попытки стабилизировать его состояние, сообщил Teлеграм-канал Shot.
По информации канала, 89-летнего артиста госпитализировали с анемией в прошлую пятницу, а потом из-за обморочного состояния перевели в реанимацию. Медицинские работники диагностировали у актера серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.

Отмечалось, что Василий Ливанов, известный зрителям по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в настоящий момент прикован к постели. Врачи продолжают бороться за жизнь артиста.

Ранее Василию Ливанову провели операцию, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

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Вильфанд: наступил холодный аналог явления Эль-Ниньо, который будет до апреля
02 февраля 2025, 05:07

Фото: iStock/tbgrant

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на данный момент в мире наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое повлияло на погодные условия почти на всей планете. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Сейчас наблюдается Ла-Нинья, не интенсивное, оно продлится, по оценкам, в феврале и даже в марте. Где-то в марте-апреле оно начнет переходить в нейтральную фазу. То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются», — поделился с агентством эксперт.

Данное явление проявляется снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Как отметил Вильфанд, не исключен сценарий возвращения Эль-Ниньо уже в этом году.

Разница между Эль-Ниньо и Ла-Нинья заключается в том, что при первом явлении поток тепла уходит из океана в атмосферу, что вызывает аномальное повышение температуры. В прошлый раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 по апрель 2024 года, который в итоге стал самым теплым в истории.

При Ла-Нинья тепло наоборот тепло из атмосферы усиленно уходит в океан. Если данное явление не продолжительное, то это фактор не очень индикативный. В связи с этим какие-либо предположения о ситуации с климатом на Земле строить рано.

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Эксперт назвала признаки игромании
Эксперт Лещинская: главным признаком игромании является время за компьютером
01 февраля 2025, 19:37

Фото: iStock/AnnaStills

Главным признаком игромании является рост времени, проведенного за компьютером. Об этом заявила руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. По ее словам, еще один сигнал — это отказ от старых хобби и увлечений в пользу видеоигр.
«Зависимые часто отрицают проблему и избегают разговоров о ней. Не стоит усугублять ситуацию резким запретом. Полезнее будет занять свободное время подростка здоровыми активностями. В тяжелых случаях лучше сразу обратиться за помощью к специалистам», — объяснила Лещинская в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь детский психолог Дарья Дугенцова поддержала инициативу о возвращении дискотек в школах. В разговоре с RT эксперт пояснила, что с 12 лет подростки переходят с учебной деятельности на интимно-личностные отношения.
«То есть (ребенку. — прим.ред.) уже интересно, что у него общего с одноклассниками, чем они интересуются, как они смотрят на жизнь... В этот момент они учатся дружить и одновременно выстраивать отношения. Что мальчик с девочкой, что просто друзья», — указала специалист.
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#эксперт
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#жизнь
#отношения
#мальчик
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Синоптик раскрыл, чем вызвана столь теплая зима в России
Синоптик Шувалов: теплая зима в РФ вызвана положением высотной фронтальной зоны
01 февраля 2025, 19:29

Фото: iStock/ValerijaP

Столь теплая зима в России вызвана изменившимся расположением высотной фронтальной зоны. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, именно по этой зоне перемещаются атлантические циклоны, которые приносят потепление.
Меторолог пояснил, что выглядит это, как заметно более северное положение высотной фронтальной зоны, по которой перемещаются атлантические циклоны.
«Поэтому большая часть европейской территории нашей страны оказывается в теплых секторах этих циклонов. Поскольку стабильная ситуация идет из месяца в месяц, то тепло накапливается и выливается в огромное количество просто рекордных потеплений», — приводят «Известия» слова Шувалова.
Тем временем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Москве ожидаются небольшие снегопады из-за высокого атмосферного давления. В беседе с RT синоптик добавил, что высота снега будет достигать одного-четырех сантиметров, максимум пяти.
«Небольшое количество снега обусловлено высоким давлением. При высоком давлении при антициклоне не бывает сильного снега. А солнышко будет часто проглядывать, потому что облака тонкие. Мягкая зима и искристый снег», — пояснил он.
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Эксперт раскрыл, для чего хотят разрешить выдачу ипотеки в МФО
Эксперт Кучава: разрешение на выдачу ипотеки в МФО готовится для застройщиков
01 февраля 2025, 19:25

Фото: iStock/alexialex

Предложение комитета Госдумы по финансовому рынку разрешить микрокредитным организациям с госучастием выдавать ипотеку граждан направлено на поддержку застройщиков. Об этом заявил эксперт фонда «За права заемщиков» Галактион Кучава. По его словам, сейчас государственные или частично государственные МФО поддерживают ИП и малый бизнес.
«Законодатели решили все-таки, через МФО решать вопросы жилищного строительства. Если мы смотрим на это через призму ипотеки, то это делается для застройщиков, чтобы жилищное строительство не прекращалось, чтобы тот жилищный фонд, который построен – продавался. Сегодня взять льготную ипотеку с новым ипотечным стандартом практически невозможно», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время аналитики из Kalinka выяснили, что средняя стоимость элитной квартиры на вторичном рынке в Москве составила 141,6 млн рублей в 2024 году, что соотносится с ценой около 35 студий в Старой Москве. Как сообщает «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования, этот показатель вырос на 14% по сравнению с 2023 годом, когда средняя стоимость такого жилья оценивалась в 124 миллиона.
«При этом в массовом сегменте, по данным агрегаторов, на вторичном рынке недвижимости в пределах Старой Москвы можно найти квартиры-студии по цене около 4 млн рублей. Это совсем небольшие лоты площадью 10-15 квадратных метров, которые, тем не менее, покупатели приобретают с целью столичной прописки или сдачи в аренду», — отмечает издание.
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Эксперт раскрыл, что лучше: DeepSeek или ChatGPT
Эксперт Лопатников: DeepSeek превосходит ChatGPT в функционале и стоимости
01 февраля 2025, 14:03

Фото: iStock/monsitj

DeepSeek выполняет те же функции, что и ChatGPT, только делает это лучше и дешевле. Об этом заявил замглавы службы по развитию фиджитал спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва Даниил Лопатников в беседе с RuNews24.ru.
По его мнению, китайский ИИ обладает высоким уровнем адаптивности и обучаемости, что дает преимущество перед конкурентами.
«Функционал китайского ИИ составляет полноценную конкуренцию продуктам OpenAI при условии, что затраты, затрачиваемые на реализацию запросов, кратно меньше. <…> На текущий момент DeepSeek не просто замена, а реальная альтернатива существующим решениям, и будущее покажет, как быстро сможет адаптироваться международный рынок к новым вызовам», — пояснил эксперт.
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Эксперт напомнил правила поступления в вуз
Эксперт Хвостов: прием документов в вузы начнется 20 июня и закончится 25 июля
01 февраля 2025, 13:45

Фото: iStock/SeventyFour

Директор по связям «Навигатора поступления» Александр Хвостов напомнил о правилах поступления в вуз. Самое важное — даты: прием документов начнется 20 июня и закончится 25 июля, а до 5 августа зачисляются все остальные категории абитуриентов на оставшиеся места. Также специалист призвал не забывать о способах заработать дополнительные баллы.
«При поступлении в вуз важен каждый балл, поэтому еще на этапе обучения в школе не стоит пренебрегать возможностью их получить: до 10 баллов дают вузы за диплом регионального этапа ВСОШ, аттестат с отличием, хорошее итоговое сочинение, волонтерство, военную службу, золотой значок ГТО», — пишет «Петербургский дневник» после беседы с экспертом.
Тем временем в Кузбассе осудили женщину, которая получила высшее образование в дистанционной форме, но в обход инструкций. Как сообщает «Сiбдепо», женщина не разобралась в правилах обучения, прошла одни лишь тесты, проигнорировав 320 часов самого курса и без итоговой работы и экзамена получила диплом.
«В связи с этим суд принял решение, что документы о получении образования недействительны, так как их выдали без прохождения фактического обучения и проверки знаний по присвоенной профессии», — отмечает издание.
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Ефимов день 2 февраля: как сохранить достаток и здоровье, чего делать нельзя, чтобы не провести весь год в слезах, народные приметы
01 февраля 2025, 11:49

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В этот день, 2 февраля 2025 года, верующие вспоминают преподобного иеромонаха Евфимия Великого. В народном календаре этот праздник известен как Ефимов день. В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.

История праздника


Фото: iStock/Volodymyr Goinyk

Иеромонах Евфимий, известный как Евфимий-схимник, родился в Малой Армении. Он был долгожданным ребёнком в семье, но после смерти отца был отдан на воспитание епископу. Хотя Евфимий происходил из знатного рода, он мечтал о затворничестве и аскетической жизни. В возрасте 30 лет он ушёл в Палестину и поселился в пещере в безлюдной пустыне.

Житие святого Евфимия упоминает о его даре исцеления. Слава о затворнике распространилась по всей стране, и многие люди стремились к нему за помощью и советом. Спустя 20 лет Евфимий основал свой монастырь, церковь которого освятил Иерусалимский Патриарх в 428 году.

Константин Скифопольский составил жизнеописание Евфимия, а Симеон Метафраст переделал его литературно переработанный вариант. Христиане отмечают день памяти святого 2 февраля в день его кончины.

Народные традиции


Фото: iStock/bksrus

День Ефима отмечается в самый суровый месяц — февраль, поэтому в народе этот праздник ассоциируется с метелями и крепкими морозами. После этого дня обычно наступало похолодание. Также февраль известен как месяц, когда часто дуют сильные ветры. На Руси об этом месяце говорили: «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».

Молодые люди, планирующие свадьбу, нередко выбирают для торжества дату, приходящуюся на день памяти святого Ефимия. Это связано с тем, что вскоре начинается Великий пост, во время которого церковь не одобряет шумные празднества и не проводит венчания. Семьи, созданные на Ефимов день, будут прочными и благополучными.

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Приметы на 2 февраля


1. Если в Ефимов день разыгралась метель, то это предвещает продолжительную зиму и морозную весну.

2. Днём ярко светит солнце 2 февраля — лето будет дождливым.

3. К концу дня небо становится ясным, то можно ожидать, что в ближайшие дни погода будет стабильной, хотя и с ощутимым холодом.

4. Кошка пол скребет на Ефима — быть метели.

Что можно делать на Ефимов день


Фото: iStock/Евгений Харитонов

В день памяти Ефима люди посещают храмы, чтобы вознести молитвы святому. В молитвах верующие просят об исцелении от тяжелых недугов, укреплении веры, даровании послушания, помощи в нужде. После посещения храма некоторые люди направляются на кладбище, чтобы почтить память своих умерших близких. Эта традиция уходит корнями в глубокую древность.

Кроме того в этот день можно отправиться в баню, чтобы укрепить здоровье и предотвратить болезни. Также можно провести ревизию дома и избавиться от лишних вещей. Можно строить планы на оставшуюся зиму и будущие весенние задачи. День лучше провести в кругу друзей и близких.

Что нельзя делать в этот день


Как и в другие церковные праздники, верующим воспрещается заниматься тяжелым физическим трудом, сквернословить, ругаться, совершать дурные помыслы и поступки.

Не стоит использовать острые предметы. Поэтому лучше отложить шитье и вязание до окончания праздника. Несоблюдение этого правила может стать причиной болезней у ваших родных.

Нельзя поднимать с земли монеты и деньги, иначе потом долго не выбраться из нищеты.

В старину существовало поверье, что после заката 2 февраля не следует петь. Считалось, что это может привести к слезам и печали. В этот день также не рекомендуется грустить, чтобы не провести весь год в слезах.


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