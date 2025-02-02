Максимов день 3 февраля: история праздника, народные приметы и советы для защиты семьи от бедности

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В этот день, 3 февраля 2025 года, православные христиане чтят память преподобного Максима Грека. В народном календаре этот праздник известен как Максимов день. В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.
История праздника
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Максим Грек, святой, жил в конце XV — начале XVI столетия. Он появился на свет в семье влиятельного греческого чиновника в городе Арте, расположенном в Албании. В молодости он много путешествовал по европейским странам, в том числе посетил Париж, Флоренцию и Венецию, где занимался изучением языков и наук. После этого преподобный Максим отправился в Грецию, где и решил стать монахом.
Когда великий князь Руси Василий III решил заняться изучением книг и рукописей своей матери Софии Палеолог, он обратился к монаху Максиму с просьбой приехать в Москву. Первыми его переводами на понятный славянам язык были Псалтырь и Деяния Апостолов. Впоследствии он основал княжескую библиотеку и занялся исправлением славянских богослужебных книг, выявив в них множество неточностей, а порой и еретических искажений. Преподобный Максим, защищая свою позицию, оказался в опале. Он столкнулся с несправедливым судом, ложными обвинениями, тюремным заключением и ссылкой. После шести лет в тюрьме его отправили в Тверь, где он провёл в ссылке целых двадцать лет.
За несколько лет до смерти Максиму Греку разрешили поселиться в Троице-Сергиевой лавре. До конца своих дней он продолжал заниматься переводами и создал множество произведений, среди которых была и его автобиография. Впоследствии в Лавре стали почитать его как святого. Сейчас его мощи хранятся в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры.
Приметы
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3 февраля пытались делать прогнозы о погоде и урожае. Для этого использовалось множество народных примет.
1. Месяц ясный на небе — это знак того, что год будет урожайным.
2. Если небо окрасилось в алый цвет, то это предвещает продолжительные холода.
3. Погода 3 февраля ясная и солнечная — признак скорого наступления морозов и ранней весны.
4. На Максима если сотворишь доброе дело, то добро обязательно вернется.
5. Птицы беспокойно летают в стаях — к плохой погоде.
Что можно делать на Ефимов день
Сходите в храм. Святой Максим считается заступником для людей науки, богословия, переводчиков и знатоков языков. К нему обращаются с мольбами о помощи в учёбе, о трудолюбии и настойчивости.
Вспомните о тех, кто когда-либо приходил на помощь. По возможности, стоит выразить благодарность добрым поступком или оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке.
Можно организовывать праздничные трапезы. А если угостить каждого члена семьи и гостя кусочком пирога, то год будет изобильным и хлебосольным.
Что нельзя делать в этот день
- Распускать слухи, ссориться, выдумывать небылицы о людях, даже если они не заслуживают этого, — всё это может привести к проблемам в семье.
- Уходить из дома на закате солнца — к утрате доверия в отношениях между супругами.
- Если члены семьи будут испытывать недостаток в пище, это может привести к нищете.
- Путешествовать в одиночку по неизведанным местам — значит подвергать себя риску потерять душевное равновесие.
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