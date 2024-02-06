Гаджет для смешанной реальности от Apple стоит в РФ до 900 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
«Яндекс Маркет» объявил о начале продаж устройства Apple Vision Pro. Один из продавцов предлагает эти очки для смешанной реальности за 899 999 рублей.
Как сообщили корреспонденту издания представители известной торговой сети, в России цена на эти средства объединения виртуального и реального мира будет превышать 600 тысяч рублей, что уже произошло, судя по заявлениям известной торговой платформы. Однако неизвестно, когда модель появится на прилавках российских магазинов.
Читайте также:
На ПК Microsoft впервые за 11 лет появится новая важная клавиша
Врач Пережогин назвал методы борьбы с «цифровым наркотиком»
В Лас-Вегасе открылся портал в будущее
Александр Бойцов