В Лас-Вегасе открылся портал в будущее

Фото: istockphoto/David Gyung
В Лас-Вегасе проходит ежегодная выставка новых технологий в области потребительской электроники Сonsumer Electronics Show (CES). На ней производители всего мира показывают новейшие разработки в области персональных устройств, гаджетов, ТВ, видео, бытовой техники и так дале.
Эта выставка традиционно считается неким шагом в будущее, задающим направление развитию технологий на ближайшую перспективу, передаёт «Коммерсант». На CES-2024 одной из главных тем предсказуемо стал искусственный интеллект (ИИ). Компании представили целую россыпь гаджетов и других устройств, использующих нейросети.
Например, фирма Rabbit презентовала персонального помощника, который, следуя голосовым командам, сможет может планировать путешествие, совершать покупки, вызывать такси, искать музыку и видео под настроение, составлять график дел и задач, бронировать места в ресторанах и так далее.
Компания Yarbo представила свою обновлённую версию робота-садовника, работающего на базе ИИ. Он несколько похож на уже ставший привычным робот-пылесос, но запрограммирован и адаптирован для работы на приусадебных участках, лужайках и газонах. Используя разные насадки, которые робот выбирает сам, он сможет постригать траву, удобрять землю, убирать мусор и опавшие листья, а зимой чистить снег.
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Например, фирма Rabbit презентовала персонального помощника, который, следуя голосовым командам, сможет может планировать путешествие, совершать покупки, вызывать такси, искать музыку и видео под настроение, составлять график дел и задач, бронировать места в ресторанах и так далее.
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Александр Бойцов