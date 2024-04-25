Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Артист Максим Галкин* подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из этого реестра, соответствующая информация опубликована на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.
«Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А*», — уточняется в сообщении на портале.
Напомним, Максим Галкин* вместе с супругой Аллой Пугачёвой покинул Россию в 2022 году. Семья обосновалась в Израиле, откуда Галкин* неоднократно делал громкие заявления о проведении специальной военной операции и политической обстановке в России.
В сентябре 2022 года Минюст признал Галкина* иноагентом. В прошлом году шоумен уже пытался обжаловать это решение, однако, суд встал на сторону Минюста.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева