«Удачи нашим ПВО»: Пьяный Галкин* отреагировал на атаку Ирана

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов
Комик Максим Галкин*отреагировал на нападение Ирана на Израиль. Об этом событии стало известно из Telegram-канала Shot.
Артист записал видео со стаканом виски в руке, пожелал удачи «нашим ПВО» и признался, что изначально использовал неправильную фразу.
Ранее стало известно, что Иран совершил атаку и запустил против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов.
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* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
«То ли я лишнего выпил, то ли... Я перепутал. Не «мазел тов», конечно, «беацлаха» – удачи», – сказал он.
Ранее стало известно, что Иран совершил атаку и запустил против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов.
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* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
Александр Климов