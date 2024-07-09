ГАЗ отсудил у Volkswagen 16,9 млрд рублей

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В Нижегородской области арбитражный суд частично удовлетворил иск Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) к Volkswagen, немецкая компания должна будет выплатить российской 16,9 миллиарда рублей из-за несостоявшихся поставок двигателей. Об этом пишет ТАСС.
На заседании представитель ГАЗ Денис Голубев рассказал, что с 2021 года «Фольксваген акциенгезельшафт» начал нарушать свои обязательства в рамках договора поставки дизельных двигателей, а в марте 2022 года вовсе прекратил его.
Теперь производитель требует удовлетворить иск в полном объеме и взыскать с немецкой компании убытки в размере 28 миллиардов 401 миллион рублей. В эту сумму входят 20,7 миллиарда рублей упущенной выгоды, 2,4 миллиарда рублей недополученных инвестиций в сборочную линию и 5,2 миллиарда рублей ущерба в пользу дистрибуторов автозавода из-за отсутствия поставок автомобилей. Еще 40 тысяч евро предприятие планирует получить за непоставленную тару.
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Теперь производитель требует удовлетворить иск в полном объеме и взыскать с немецкой компании убытки в размере 28 миллиардов 401 миллион рублей. В эту сумму входят 20,7 миллиарда рублей упущенной выгоды, 2,4 миллиарда рублей недополученных инвестиций в сборочную линию и 5,2 миллиарда рублей ущерба в пользу дистрибуторов автозавода из-за отсутствия поставок автомобилей. Еще 40 тысяч евро предприятие планирует получить за непоставленную тару.
«Стороны не смогли в установленный срок согласовать локализацию производства двигателей. Договор о поставках с января 2022 года был продлен на неопределенный срок», — отметил Голубев.Напомним, Volkswagen Aktiengesellschaft прекратил сборку автомобилей в России с начала спецоперации. Год спустя ГАЗ подал иск против немецкой компании, потребовав 15,6 миллиарда рублей.
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Элина Позднякова