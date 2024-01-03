Мантуров назвал сроки возобновления работы бывшего завода Volkswagen

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В первом полугодии 2024 года возобновится производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Ранее Мантуров назвал условия для снижения цен на автомобили Лада. Он отметил, что для стабилизирования цен необходимо понижение ключевой ставки Центробанка, а также снижение расходов на логистику. Также на цену готовые авто оказывает влияние дороговизна привозных из-за границы материалов.
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Анастасия Чинкова