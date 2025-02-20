Геймдизайнер раскрыл, почему разработка игр в России становится дороже

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Российская игровая индустрия сталкивается с рядом вызовов: рост курса валют, уход западных компаний и кадровый дефицит. Геймдизайнер Роман Венский в беседе с ИА RuNews24.ru объяснил, почему разработка игр в России становится дороже. По его словам, на это влияют инфляция, санкции, колебания валютных курсов и уход крупных компаний, что увеличило стоимость инструментов и услуг.
«Современные игры должны выглядеть красиво и стильно, даже если нет стремления к реалистичной графике. Необходимо приобретать готовый контент и соответствующие лицензии на него или содержать свой арт-отдел, что тоже не дешево. Чем дальше движется разработка игры, тем больше возникает ситуаций, для которых необходимы специалисты — художники, программисты, сценаристы, тестировщики, юристы, бухгалтеры и другие специалисты», — объясняет Роман Венский.Эксперт подчеркнул, что важна оптимизация продукта под разные устройства, требующая парка техники и квалифицированных кадров. Не менее значимы затраты на маркетинг, так как конкуренция на рынке высока, и бюджеты на рекламу часто сопоставимы с расходами на разработку.
Венский также отметил, что хорошая игра не всегда требует больших вложений.
«Многие инди-проекты, полюбившиеся аудитории, это доказывают. Однако финансирование открывает дополнительные возможности, например, позволяет уделять больше времени проекту, а не поиску средств», — пояснил он.Читайте также:
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