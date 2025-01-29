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Google задолжал российским телеканалам сумму, превышающую уровень всемирового ВВП

РБК: долг Google перед 17 российскими каналами превысил 1,8 дуодециллиона рублей
Фото: iStock/Alena Kravchenko

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Долг Google перед 17 российскими телеканалами достиг превысил 1,8 дуодециллиона рублей, единице с 39 нулями. Об этом пишет РБК.
«Это долг, накопившийся у Google к 15 января за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube», — объяснил источник издания.

В агентстве подчеркивают, что сумма долга будет удваиваться еженедельно, пока обязательства не будут выполнены. Причиной появления задолженности является блокировка YouTube-аккаунтов телеканалов из России.



В конце октября 2024 года российские телекомпании требовали от Google два ундециллиона рублей, единица с 36 нулями, по этой же причине. В число телеканалов вошли «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие.

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#россия
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#долги
«Дети не курят»: в Госдуме объяснили, почему запрет направлен на вейпы, а не сигареты
Депутат Леонов: нужно запретить вейпы вместо сигарет, так как дети не курят
29 января 2025, 00:19

Фото: iStock/leszekglasner

В Госдуме намерены полностью запретить в России продажу вейпов, а не сигарет, так как нынешнее поколение детей практически их не курит. Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, закон будет принят практически со стопроцентной вероятностью и вступит в силу либо с 1 сентября этого года, либо с 1 января следующего.
«Это эпидемия, которая захватила детей. Наша мера является единственным возможным решением, чтобы оградить детей от этой заразы. Эффекты от курения вейпов в некоторых случаях гораздо хуже, чем от курения сигарет. Сигареты дети не курят, а если курят, то очень редко. <…> Еще неизвестно, как вейпы действуют на репродуктивную систему. Как потом эти девочки, которые курят целыми днями на переменах, будут рожать детей», — посетовал депутат в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь экономист, директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова считает, что запрет на продажу вейпов касается не только здоровья населения, но и экономических последствий для крупного рыночного сектора. В разговоре с RT эксперт пояснила, что часто подобные радикальные меры не решают проблему, а перемещают ее в теневой сектор, потому целесообразнее было бы ужесточить регулирование: ввести строгую сертификацию продукции, усилить контроль за продажей несовершеннолетним и повысить акцизы.
«Решение о полном запрете требует взвешенного подхода с учетом всех факторов, включая риски увеличения теневого оборота, потери рабочих мест и снижение налоговых поступлений. Важно найти баланс между необходимостью защиты здоровья населения и поддержкой устойчивого развития экономики», — обратила внимание Анисимова.
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В Госдуме высказались о запрете продажи вейпов в России
Депутат Куринный: закон о запрете продажи вейпов пока лишь разрабатывается
29 января 2025, 00:13

Фото: iStock/Igor Ilkov

Законопроект о запрете продажи вейпов в России пока не внесен в Госдуму, а находится в процессе разработки. Об этом заявил зампредседателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, до этого соблюдению законодательных ограничений в данной сфере мешал мораторий на проверки.
«Как отметил парламентарий, запрет оборота, производства, ввоза является единственной мерой, которая должна сочетаться с соответствующей работой в правоохранительных органах», — передает RT мнение депутата.
Тем временем глава того же комитета Сергей Леонов считает, что взрослые люди, которых также коснется запрет на продажу вейпов, смогут, в отличие от подростков, закупаться электронными сигаретами за границей. В беседе с «Газетой.Ru» депутат подчеркнул, что задача разрабатываемого закона — оградить от вейпов не только детей, но и взрослых, чтобы сделать общество более здоровым.
«И тем меньше средств государства мы будем тратить на лечение пациентов, в том числе от рака. И тем больше у нас будет трудоспособного населения, которое будет поднимать нашу экономику и вести страну вперед», — поделился Леонов.
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#общество
#запрет
#мнение
#депутат
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В США собираются ввести штраф за мастурбацию в размере 10 тысяч долларов
28 января 2025, 22:56

Фото: iStock/ Iuliia Mikhalitskaia

Власти США рассматривают возможность введения штрафов за мастурбацию. Исходя из законопроекта, который предложил сенатор Брэдфорд Блэкмон из Миссисипи, за такое нарушение будет необходимо заплатить до 10 тысяч долларов, сообщил Телеграм-канал Mash.
Штрафы будут назначаться при обнаружении биологических следов, к примеру, на салфетках или в мусорных урнах. За первое нарушение размер штрафа составит тысячу долларов, при повторном придется заплатить пять тысяч долларов, а за третье и последующие — десять тысяч долларов (порядка миллиона рублей).

В законопроекте пока не указано, как будет отслеживаться нарушение. Исключение будет лишь для мужчин, которые сдают биологический материал в банки для ЭКО и случаи использования контрацептивов для предотвращения оплодотворения.

Сенатор уточнил, что инициатива важна, поскольку она способствует равноправию. Блэкмон подчеркнул, что действующие законы на темы контрацепции и абортов по большей части затрагивают женщин.

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#нарушение
#штрафы
#законы
#сша
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«МК»: столичный суд оштрафовал супругу Эммануила Виторгана на 300 рублей
28 января 2025, 22:39

Фото: iStock/ Vladimir Cetinski

Суд в Хамовниках оштрафовал супругу актера Эммануила Виторгана Ирину на 300 рублей, сообщила газета «Московский комсомолец».
Ирине Виторган назначили штраф по статье 15.33.2, часть 1 КоАП («Нарушение порядка и сроков предоставления сведений в фонды пенсионного и социального страхования»). Само нарушение допустило театральным агентство ВИТЭМ, которым руководит жена российского актера. Ирина не захотела оспаривать решение суда.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении телеканала «ТВ Центр». Как следует из судебной картотеки, протокол составлен по статье, связанной с пропагандой ЛГБТ*, предполагающей распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних.

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#штраф
#нарушение
#коап
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Мошенники начали использовать популярность DeepSeek для кражи криптокошельков
28 января 2025, 22:09

Фото: iStock / anyaberkut

В интернете на фоне популярности новой языковой модели от китайского стартапа DeepSeek появились ресурсы, где якобы можно купить связанную с ней криптовалюту. Об этом рассказала старший аналитик Digital Risk Protection в ИБ-компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.
«Используя название языковой модели в домене своих сайтов со скам-токенами, преступники надеются, что жертвы захотят предзаказать токен DeepSeek и привяжут к ним свои кошельки. Схема кончается кражей кода для восстановления криптокошелька пользователя. Такие скам-сайты появились в первые же дни после выхода модели от DeepSeek, что доказывает быстроту реакции аферистов на появляющиеся инфоповоды», – сказала Синицына ТАСС.
Преступники рассчитывают на покупку токена большой аудиторией, разгорячённой новостной повесткой, после чего цена на криптовалюту резко упадёт или токен станет невозможно продать, что приведёт к потере денег инвесторов.

Ранее сообщалось, что рынки бурно отреагировали на новинку. Так, технологический американский индекс Nasdaq снизился на торгах более чем на 3%, акции поставщика дорогих чипов для OpenAI – компании NVidia – рухнули более чем на 16%.

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#ии
#искусственный интеллект
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В цифровых зонах подмосковных МФЦ за год оформили более 2,5 млн услуг
28 января 2025, 21:54

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

За прошлый год в цифровых зонах подмосковных офисов «Мои документы» подали более 2,5 млн заявлений на портал госуслуг. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«На гостевых компьютерах можно не только подать заявления в электронном виде на федеральном и региональном порталах госуслуг, но и проголосовать на общем собрании собственников, оформить декларацию или оплатить налоги на сайте ФНС. Консультанты МФЦ научат работать с электронными сервисами, помогут установить на смартфоны приложения «Умная платёжка», «Госуслуги.Дом», разъяснят, как ими пользоваться», – рассказала директор «МО МФЦ» Галина Варганова.
Как отметили в ведомстве, в цифровых зонах доступ в интернет предоставляется через специальный браузер, который исключает утечку персональных данных. Когда заявитель завершает работу, вся информация и файлы автоматически удаляются с устройства.

По информации подмосковного Мингосуправления, ежедневно в цифровые зоны МФЦ Подмосковья обращаются около 8 тыс. человек.

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#подмосковье
#московская область
#мфц
#цифровизация
#госуслуги
#мингосуправления мо
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В Санкт-Петербурге празднуют китайский Новый год
В Петербурге начался «Веселый праздник весны» в честь китайского Нового года
28 января 2025, 21:38

Фото: istockphoto/Ivan Roldan Annoson

В Санкт-Петербурге с 25 января по 20 февраля проводится общегородской XI фестиваль «Веселый праздник весны», посвященный празднованию китайского Нового года. Этой ночью, на 29 января, впервые торжественно разведут Дворцовый мост и устроят звуковое шоу «Поющие мосты», во время которого прозвучит классическая музыка Китая.
«На протяжении последних 10 лет в честь празднования включалась красная подсветка одного из мостов Северной столицы. Это стало неофициальным символом Санкт-Петербурга для жителей Китая. Церемония разводки Дворцового моста будет транслироваться по центральному телевидению КНР», — сообщает «Петербургский дневник».
Тем временем мастер фэншуй Анастасия Горностаева рассказала об апельсиновом ритуале, который принесет удачу в китайский Новый год. В беседе с «Москвой 24» эксперт поделилась, что на утро после новогодней ночи, 30 января следует собрать 108 апельсинов или любое другое количество, что кратно девяти, и прокатить их через порог по всему дому с шумом, радостью и добрыми пожеланиями.
«Далее апельсины надо оставить на полу около стен, углов на сутки (или максимум до трех суток). После этого фрукты необходимо съесть либо сделать из них сок», — пишет издание.
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#церемония
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Около 500 подмосковных водителей накажут за неправильную парковку во дворах
28 января 2025, 21:29

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В течение января инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выявили 483 случая парковки, мешающей проезду коммунальной техники и мусоровозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С начала года 70 водителей получили штраф на сумму более 100 тыс. рублей. Ещё около 400 нарушителей получат постановления о привлечении к административной ответственности в установленные сроки. Эвакуация транспортного средства производится, если оно припарковано под знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Кроме того, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 2 тыс. 250 рублей», – пояснили в Минчистоты.
По данным ведомства, всего во дворах региона за январь под контролем инспекторов министерства эвакуировали 49 автомобилей, препятствующих подъезду мусоровозов и движению коммунальной техники.

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#минчистоты
#дворы
#парковка
#штраф
#коммунальные службы
#мусоровоз
#подмосковье
#московская область
#коап
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На «Доброделе» открыли приём предложений жителей по безопасности Подмосковья
28 января 2025, 20:33

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Жители Подмосковья смогут принять участие в сборе предложений по повышению уровня безопасности и борьбе с преступностью. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Для этого нужно рассказать на странице голосования о местах, которые вы считаете небезопасными, и предложить варианты решения проблем. Приглашайте друзей и соседей делиться своим мнением и поддержать мероприятия по уже отмеченным точкам. Голосование продлится до 16 февраля включительно», – пояснили в ГУРБ.
Чтобы отметить участок, нужно перейти на карту и выбрать свой муниципалитет. Затем следует найти место, которое может быть небезопасным, и отметить на карте. Далее надо описать это место и по возможности добавить фото. Для сохранения отметки необходимо авторизоваться с помощью подтверждённой учётной записи ЕСИА.

При заполнении нужно обязательно указать точный адрес – город, улицу и номер дома. Каждый житель может выбрать только один участок.

На указанных участках могут установить видеонаблюдение; включить объект в маршрут патрулирования полиции; организовать рейды; установить дополнительный контроль за объектами, негативно влияющими на криминогенную обстановку. Это, например, места продажи алкоголя, игровые заведения, ночные клубы и так далее.

Помимо этого, для наблюдения за порядком может быть привлечена общественность – добровольные народные дружины, советы домов, казаки или старшие по подъездам.

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