Google задолжал российским телеканалам сумму, превышающую уровень всемирового ВВП

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Долг Google перед 17 российскими телеканалами достиг превысил 1,8 дуодециллиона рублей, единице с 39 нулями. Об этом пишет РБК.
«Это долг, накопившийся у Google к 15 января за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube», — объяснил источник издания.
В агентстве подчеркивают, что сумма долга будет удваиваться еженедельно, пока обязательства не будут выполнены. Причиной появления задолженности является блокировка YouTube-аккаунтов телеканалов из России.
В конце октября 2024 года российские телекомпании требовали от Google два ундециллиона рублей, единица с 36 нулями, по этой же причине. В число телеканалов вошли «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие.
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