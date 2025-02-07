В Госдуме заявили о разблокировке соцсети X

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Соцсеть X (бывший Twitter) будет разблокирована в России тогда, когда платформа будет соблюдать все законы страны, включая открытие представительства, удаление запрещенных материалов и хранение персональных данных на территории РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, после того, как социальная сеть выполнит все вышеуказанные требования, ей следует обратиться в Роскомнадзор, чтобы ведомство сняло с платформы все введенные ограничения.
Ранее о возможной разблокировке X заявляла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, социальная сеть сильно изменилась. Она предложила государству «подумать о том, чтобы снять ограничительные меры».
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«Если соцсеть X полностью будет соблюдать российское законодательство, удалять запрещенный в России контент, откроет в России представительство, будет хранить персональные данные на территории РФ, то, конечно, никаких ограничений не будет, если соцсеть сама обратится от лица своего представительства в Роскомнадзор, то да, ограничения могут быть сняты», — пояснил парламентарий.
Ранее о возможной разблокировке X заявляла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, социальная сеть сильно изменилась. Она предложила государству «подумать о том, чтобы снять ограничительные меры».
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