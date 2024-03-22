Генассамблея ООН приняла первую в истории резолюцию по искусственному интеллекту

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Генеральная Ассамблея ООН 21 марта единогласно приняла первую в истории резолюцию о глобальном регулировании развития и применения технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил официальный сайт Организации Объединённых Наций.
Резолюцию под названием «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития» предложили США, а ее соавторами выступили 120 государств.
Искусственный интеллект уже используется для диагностики заболеваний и прогноза природных катаклизмов, он помогает фермерам выращивать больше сельхозпродуктов и учителям учить большее количество школьников, сказала американский дипломат.
Принятая в четверг резолюция, в частности, содержит призыв расширять возможности развивающихся стран мира в плане подключения последних к цифровой инфраструктуре и доступа к технологическим инновациям, а также содействовать тому, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.
Кроме того, авторы документа предлагают внедрять меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости, надежности работы систем искусственного интеллекта на протяжении всего их жизненного цикла.
IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал о предназначении искусственно интеллекта и отметил, что в перспективе он будет помогать человеку принимать более качественные решения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Новаторская резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем искусственного интеллекта <...> которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы <...> страны мира решили управлять ИИ, и не допустить, чтобы он управлял людьми», — заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя итоги голосования.
Принятая в четверг резолюция, в частности, содержит призыв расширять возможности развивающихся стран мира в плане подключения последних к цифровой инфраструктуре и доступа к технологическим инновациям, а также содействовать тому, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.
Кроме того, авторы документа предлагают внедрять меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости, надежности работы систем искусственного интеллекта на протяжении всего их жизненного цикла.
IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал о предназначении искусственно интеллекта и отметил, что в перспективе он будет помогать человеку принимать более качественные решения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Артем Путинцев