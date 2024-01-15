IT-эксперт Ермаков: ИИ будет способствовать принятию качественных решений

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IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал о предназначении искусственно интеллекта и отметил, что в перспективе он будет помогать человеку принимать более качественные решения.
«Искусственный интеллект может и предназначен быть инструментом автоматизации рутинных (в первую очередь интеллектуальных) задач, прогнозирования и поддержки принятия решений. Он и будет совершенствоваться в этом направлении, увеличивая точность прогнозирования и построения на этих прогнозах более качественных предложений по принятию решений», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Ерамков.
По его словам, в будущем технологии научатся анализировать и давать прогнозы точнее и быстрее человека автоматизировать максимум рутинных задач, а в конечном счёте даже делать пользователя счастливее, удовлетворяя его потребности.
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