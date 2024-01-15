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IT-эксперт Ермаков: ИИ будет способствовать принятию качественных решений

15 января 2024, 16:21
Фото: istockphoto.com/monsitj

Фото: istockphoto.com/monsitj

IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал о предназначении искусственно интеллекта и отметил, что в перспективе он будет помогать человеку принимать более качественные решения.

«Искусственный интеллект может и предназначен быть инструментом автоматизации рутинных (в первую очередь интеллектуальных) задач, прогнозирования и поддержки принятия решений. Он и будет совершенствоваться в этом направлении, увеличивая точность прогнозирования и построения на этих прогнозах более качественных предложений по принятию решений», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Ерамков.

По его словам, в будущем технологии научатся анализировать и давать прогнозы точнее и быстрее человека автоматизировать максимум рутинных задач, а в конечном счёте даже делать пользователя счастливее, удовлетворяя его потребности.

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#технологии
#искусственный интеллект
#человек
#наука
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В Балашихе за неделю ликвидировали 15 утечек на водопроводных сетях
15 января 2024, 16:17

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

15 утечек на водопроводных сетях устранили работники Балашихинских коммунальных систем (БКС) в период с 8 по 15 января, они также очистили более 90 насосов и промыли более 1600 метров канализации, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«За неделю специалистами БКС было устранено 15 утечек на водопроводе, отремонтировано два водопроводных колодца и две водопроводные колонки, устранено 38 засоров, промыто 1620 метров канализации, очищен 91 насос и три насоса отремонтировано», — уточняется в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что специалисты БКС ежедневно следят за подачей и качеством воды в городском округе, проводят профилактические работы и оперативно реагируют на нештатные ситуации.

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#балашиха
#жкх
#водоснабжение
#ремонт
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Минобороны РФ обвинило США в проведении экспериментов с вирусом оспы
Минобороны: США провели аэробиологические эксперименты с вирусом оспы
15 января 2024, 16:16

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

НИИ инфекционных болезней армии США провело эксперименты, используя два штамма вируса натуральной оспы. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в рамках своего выступления в брифинге.
По его словам, подобные действия американцев демонстрирует их пренебрежительное отношение к международным нормам биобезопасности.

«Подобные работы способны спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба, так как значительная часть населения стала восприимчива к натуральной оспе и другим ортопоксвирусам в результате утраты популяционного иммунитета», — заявил Кириллов.

Он пояснил, что работы с данным вирусом разрешается проводить только в американском Центре по контролю заболеваемости и российском Государственном научном центре «Вектор». При этом исследователи из США проявляют пристальный интерес к синтезу ортопоксвирусов.

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#вирусолог
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Воскресенским переселенцам из аварийного жилья начали выдавать сертификаты
15 января 2024, 16:05

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В Воскресенске началась выдача жилищных сертификатов переселенцам из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В рамках встречи администрации городского округа Воскресенск с местными жителями, которые проживают на данный момент в аварийных домах.

«Профильные специалисты Минстроя МО и администрации рассказали о возможностях использования сертификатов на самостоятельное приобретение нового и безопасного жилья. Главное преимущество сертификата — возможность сразу получить от 4,2 млн рублей за аварийные квадраты и приобрести жилье в любом округе Подмосковья», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что сертификаты могут получить жители региона, чье жилье было признано аварийными после 1 января 2017 года. Кроме этого, порядка 23 тысяч человек переселят из аварийного жилья по новой программе.

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#аварийное жильё
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Глава Каширы вручил журналистам благодарственные письма
15 января 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

С Днём российской печати поздравил журналистов глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Он отметил важность их работы и вручил благодарственные письма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благодаря работе журналистов мы создаем возможность для наших жителей узнавать о том, что происходит в муниципалитете. С гордостью рассказываем о людях нашего округа, о их достижениях. И, конечно же, много говорим о работе окружной администрации, о проблемах и путях их решения», — сказал Михаил Шувалов.

День российской печати отмечается 13 января. Этот праздник был учреждён в 1991 году. Дата была выбрана неслучайно — именно 13 января началось издание первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной по указу Петра I в 1703 году.

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#кашира
#праздник
#поздравление
#журналисты
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В Superjob объяснили, кто в России не платит налоги
В Superjob объяснили, почему 14 млн россиян работают в теневом секторе
15 января 2024, 15:54

Фото: IStock/Diy1

Согласно данным Росстата, в третьем квартале 2023 года число работников в неформальном секторе экономики в России выросло до 14,2 млн человек. Это составляет 19,1% от общей численности занятых.
Основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров объяснил, что в неформальный сектор входят люди, которые не оформлены как самозанятые, но получают деньги за работу. Зачастую это те, кто получает дополнительный доход, рассказал эксперт в беседе с «Радио 1».
«Эти люди что-то делают, как-то живут, но государство понятия не имеет, чем они занимаются. Например, человек может работать нотариусом, но в сезон сбора шишек – едет их собирать. Никто не учитывает, сколько шишек он собрал, где и кому он их продал. Также и с репетиторами, которые не зарегистрированы как самозанятые», — сказал он, добавив, что свести к нулю неформальный сектор невозможно.
Захаров подчеркнул, что сегодня постепенно идёт «обеление» неформального сектора. Многие россияне оформляются как самозанятые. Однако и эта функция не до конца доработана. По словам собеседника, самозанятыми сегодня оформляются те, кто фактически ими не являются.
«По данным налоговой, количество самозанятых достигло девяти миллионов человек. Из них меньше миллиона – это фермеры, которые зарегистрировались как самозанятые и платят налоги или парикмахеры, которые стригут на дому. Остальные миллионы – это таксисты и курьеры, которые зарегистрированы как самозанятые, но таковыми не являются. Это просто схема, временная дырка, которая позволяет сфере услуг конкурировать с зарплатами реального сектора, приводит к оттоку людей из реального сектора в сферу услуг», — сказал Захаров.
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#налоги
#самозанятые
#работа
#россия
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Подмосковные инструктора получили премию губернатора «Лучший по профессии»
15 января 2024, 15:49

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Десять подмосковных спортивных инструкторов получили премию губернатора «Лучший по профессии». об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Оценивали победителей премии в первую очередь по их охвату занимающихся физической культурой и спортом и количеством проведенных мероприятий.

«По решению губернатора впервые премия была вручена именно спортивным инструкторам, которые уделяют большое внимание внедрению новых форм работы с населением и организации разных видов занятий, чтобы максимально вовлекать местных жителей в спорт. Размер премии для победителей составил 150 000 рублей. Конкурсные материалы представили 44 городских округа», – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, что премию получили спортивные инструктора из городских округов Долгопрудный, Химки, Орехово-Зуево, Ступино, Щёлково, ​Черноголовка, Мытищи, Клин, Серпухов и Королёв.

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Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности
Путин включил президента РАН Красникова в состав Совета безопасности РФ
15 января 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

Президент Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Красникова Г.Я. - президента Российской академии наук», — сообщается в документе.
Указ вступает в силу с 15 января 2024 года.

Ранее глава государства подписал указ о приёме в гражданство России иностранных граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы в российской армии или воинских формированиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#указ
#рф
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Для школьников Каширы провели урок по электробезопасности
15 января 2024, 15:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Урок, посвящённый электробезопасности, провели для школьников южного Подмосковья, в том числе и Каширы, представители филиала «Южные электрические сети» компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба администрации городского округа Каширы.
«На уроке присутствовали ученики с 1 по 6 классы каширской школы №2, а также школьники из Ступина, Подольска и Серпухова – всего около 150 ребят», — отмечается в сообщении.

Школьникам рассказали, почему электричество опасно и чем может грозить нарушение правил эксплуатации электроприборов. Кроме того, школьникам напомнили о строгом запрете играть рядом с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями и объяснили, чем вызван этот запрет.

Урок прошёл в рамках акции «Доброе электричество — детям». В конце урока каждый школьник получил подарок и памятку по безопасности.

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#кашира
#школьники
#электричество
#безопасность
#уроки
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В школах и детсадах Климовска раздали сладкие подарки от губернатора
15 января 2024, 15:26

Фото: Галина Добрынина

Ученикам и воспитанникам школ и детских садов подольского микрорайона Климовск раздали угощения от команды губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Дети получили сладости, мандарины и сок.
«В классах основного корпуса школы №5 детям раздали 27 вкусных коробок, каждая весом 17 кг. Ещё шесть классов получили угощения в начальной школе на проспекте 50 лет Октября. Всего было роздано более 560 кг вкусных и полезных продуктов», – сказала директор образовательного комплекса МБОУ СОШ №5 Елена Гончарук.
Дети сразу же пробовали угощения. Больше всего эмоций вызвали коробочки с соком и мандарины. Запах от них наполнил классы и напомнил о недавно завершившихся новогодних праздниках.

4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах.

Инцидент привлёк внимание президента Владимира Путина, который принял решение о возвращении завода под управление властей. Это поможет избежать подобных ситуаций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии.

Жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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