IT-эксперт Ермаков: ИИ будет способствовать принятию качественных решений

15 утечек на водопроводных сетях устранили работники Балашихинских коммунальных систем (БКС) в период с 8 по 15 января, они также очистили более 90 насосов и промыли более 1600 метров канализации, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.