Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Обносов отмечает день рождения

Фото: сайт kremlin.ru
26 января день рождения отмечает генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов.
Борис Викторович родился в 1953 году в Москве. Он – известный учёный, организатор создания и производства авиационных управляемых средств поражения для Военно-воздушных сил, а также морского подводного оружия для Военно-морского флота России.
Обносов более 16 лет проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в Королёве. Прошёл путь от инженера кафедры Московского авиационного института до гендиректора ведущей корпорации оборонно-промышленного комплекса России.
Благодаря практической и научной деятельности Обносова создана одна из основных успешно развивающихся объединенных структур оборонно-промышленного комплекса России, в рамках которой объединены научно-исследовательские, конструкторские и производственные предприятия.
Обносов – действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов и патентов, Герой России, Почётный гражданин города Королёва.
Постановлением губернатора Подмосковья от 29 августа 2019 года Борису Викторовичу Обносову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Обносов более 16 лет проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в Королёве. Прошёл путь от инженера кафедры Московского авиационного института до гендиректора ведущей корпорации оборонно-промышленного комплекса России.
Благодаря практической и научной деятельности Обносова создана одна из основных успешно развивающихся объединенных структур оборонно-промышленного комплекса России, в рамках которой объединены научно-исследовательские, конструкторские и производственные предприятия.
Обносов – действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов и патентов, Герой России, Почётный гражданин города Королёва.
Постановлением губернатора Подмосковья от 29 августа 2019 года Борису Викторовичу Обносову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
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Лора Луганская