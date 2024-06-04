Воробьёв наградил сотрудников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королёве

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников головного предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Королёве с 82-й годовщиной. Торжественное мероприятие состоялось в Королёве, где сейчас трудятся более 3,4 тыс. человек.
Это предприятие стало предшественником Корпорации «Тактическое ракетное вооружение. Ещё в годы Великой Отечественной войны на нём создавали оборудование для фронтовой авиации. А в середине 1950-х годов там наладили выпуск первых советских управляемых ракет класса «воздух-воздух».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – один из крупнейших оборонно-промышленных холдингов в России. В его составе – более 50 предприятий по всей стране, в том числе в подмосковных Реутове, Дубне, Лыткарине и Химках. Всего в корпорации работают около 67 тыс. человек.
Губернатор вручил сотрудникам предприятия областные награды. Орденов «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоены восемь человек. Среди них – начальник отдела договорных отношений и ценообразования опытно-конструкторского бюро Лидия Калинина.
Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено начальнику центра наземных испытаний Сергею Демьянцу, маляру четвёртого разряда Светлане Сапиной и ведущему инженеру-электронику Анатолию Фролову.
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«Хочу поблагодарить коллектив, которым мы очень дорожим. Это работники, технологи, учёные, молодые специалисты, которых в последнее время становится всё больше, и, конечно, наши ветераны. Предприятие, на котором мы сегодня находимся, всегда считалось легендарным. С угрозами и вызовами, которые сейчас стоят перед нашей страной, без вашего участия мы бы точно не справились. В вашем лице хочу поблагодарить всех работников, которые сегодня на предприятиях Московской области добросовестно, профессионально и весьма напряжённо делают свое дело», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – один из крупнейших оборонно-промышленных холдингов в России. В его составе – более 50 предприятий по всей стране, в том числе в подмосковных Реутове, Дубне, Лыткарине и Химках. Всего в корпорации работают около 67 тыс. человек.
«Вчера нам исполнилось 82 года. Из них 22 года мы являемся головным предприятиям нашей корпорации. За эти годы мы серьёзно укрепились. Это стало возможным благодаря сплочённому труду ветеранов и молодёжи, которая пришла к нам в последние 20 лет. Многие уже стали зрелыми специалистами, которые помогают нам делать оружие, которое сегодня крайне востребовано. То, что мы делаем, приближает мирное небо над всей нашей страной», – сказал гендиректор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Герой России Борис Обносов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор вручил сотрудникам предприятия областные награды. Орденов «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоены восемь человек. Среди них – начальник отдела договорных отношений и ценообразования опытно-конструкторского бюро Лидия Калинина.
«Я работаю здесь 25 лет. Очень рада за наше предприятие, которое растёт, становится сильнее. Но важно, чтобы молодёжь, которая сюда приходит, находила здесь своё основное место в жизни, потому что умные, молодые специалисты с новыми идеями и возможностями должны и дальше преображать предприятие», – сказала Калинина.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено начальнику центра наземных испытаний Сергею Демьянцу, маляру четвёртого разряда Светлане Сапиной и ведущему инженеру-электронику Анатолию Фролову.
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Лора Луганская