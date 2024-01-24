Военный рассказал о секрете российской несбиваемой ракеты

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Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», который считается практически несбиваемым, способен преодолеть практически любые средства защиты.
Ракета способна маневрировать за счет очень высокой скорости, что делает ее недосягаемой для систем противоракетной обороны. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.
Эксперт отметил, что «Циркон» можно сравнить «Кинжалом». Разница только в применении на кораблях, а не самолетах. «Циркон» обладает большой дальностью и скоростью - около 9 Махов.
«На сегодняшний день сбить ее средствами ПВО и ПРО противника почти невозможно. По сути, это уникальное изделие. В Китае идут разговоры о подобных ракетах, но пока она есть только у нас», — рассказал военный.Ранее сообщалось, что Армия России нанесла групповой удар по объектам ВПК Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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