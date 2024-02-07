Генерал Завгородний уволился из таможни после пьяного дебоша

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Известно, что Завгородний прибыл в командировку в Калининград для участия в ежегодной коллегии таможенной службы региона 2 февраля. В ресторане он отмечал с коллегами факт встречи и изрядно перебрал с алкоголем, после чего устроил скандал с битьём посуды и прочими атрибутами русского застолья. Таможенного начальника отвезли в отдел полиции. История получила логичное завершение в отделе кадров ФТС.
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