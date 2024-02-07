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Генерал Завгородний уволился из таможни после пьяного дебоша

Генерал-лейтенант Завгородний уволился из ФТС после скандального задержания
07 февраля 2024, 15:20
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Начальник Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Олег Завгородний отстранён от своей должности. Он написал заявление об увольнении со службы по собственному желанию.
Ранее многие телеграм-каналы публиковали видео, на кадрах которого таможенный чин лежал в наручниках на полу в отделении полиции. В пресс-службе ФТС подтвердили только факт подписания заявления на увольнение генерала. Оно было получено отделом кадров учреждения накануне, 6 февраля.

Известно, что Завгородний прибыл в командировку в Калининград для участия в ежегодной коллегии таможенной службы региона 2 февраля. В ресторане он отмечал с коллегами факт встречи и изрядно перебрал с алкоголем, после чего устроил скандал с битьём посуды и прочими атрибутами русского застолья. Таможенного начальника отвезли в отдел полиции. История получила логичное завершение в отделе кадров ФТС.


Генерал-лейтенант Завгородний занимал должность начальника Главного управления тылового обеспечения российской таможни с 2017 года. Ранее он работал в Московской городской думе, где был заместителем руководителя аппарата, а также трудился на посту главы административно-хозяйственного департамента Россельхозбанка. Новое место работы буйного во хмелю генерала не уточняется.

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Москвичей предупредили о перепадах давления
Синоптик Ильин заявил об изменчивости атмосферного давления в столице
07 февраля 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что Москву ожидают перепады атмосферного давления.
«Сегодня давление упадет до 723-726 мм ртутного столба в Московском регионе. Завтра вырастет до 735, продолжится рост и в субботу — до 747-749 мм ртутного столба», — отметил в беседе с RT Ильин.

А главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что уже к концу этой недели столицу ожидают двадцатиградусные морозы. Так, уже на выходных минимальная температура будет достигать -21°C.

«Практически каждый день на этой неделе будет идти снег, в основном небольшой. Сильный снег с метелью будет 7 февраля и в ночь на 8-е число», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

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#температура
#морозы
#погода
#москва
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Бульвар имени А.П. Чехова планируют благоустроить в текущем году
07 февраля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В этом году в Чехове будет благоустроен бульвар А.П. Чехова. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В ходе благоустройства будут сохранены все пешеходных маршрутов, на основе которых и строится план работы.

«На бульваре появится фонтан с арт-объектом по мотивам произведения «Чайка». В зоне отдыха под навесом появится уличная библиотека, где все желающие смогут почитать книги как в бумажном, так и электронном варианте. На площади также будут высажены цветники и вишни. <…> Со стороны ул. Чехова будет располагаться главная входная группа в духе произведений писателя, а на протяжении всей аллеи размещены арт-объекты, посвященные главным произведениям Чехова, которые были написаны в Мелихово»,— поделился министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что в парке также появится памятник писателю и качели на территории всего бульвара.

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#библиотека
#чехов
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Новую дорогу в Павловской Слободе откроют в 2025 году
07 февраля 2024, 15:35

Фото: пресс-служба правительства МО/ Антон Чернов

Стартовала подготовка к строительству дороги, ведущей от Новорижского шоссе к Академической улице в селе Павловская Слобода городского округа Истра, завершить работы и открыть проезд планируется к 1 сентября 2025 года – на год раньше первоначально намеченных сроков. Ход подготовки к строительству проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Эти три километра позволят разгрузить населённые пункты. Те, кто испытывают сейчас неудобства, особенно в час пик, когда идет транзитный транспорт, смогут беспрепятственно проехать по этой магистрали, сэкономив огромное количество времени», — сказал Воробьёв.
Строительство планируют начать в апреле текущего года.

«Сейчас на площадку уже завозят строительные материалы. 1 апреля полностью выйдем на этот участок. Откроем дорогу к 1 сентября 2025 года, на год раньше срока», — сообщил представитель подрядчика Агаси Газоян.

Губернатор также подчеркнул, что новая дорога должна быть обустроена всеми элементами, отвечающими за сохранение комфортной городской среды, включая тротуары для пешеходов и уличное освещение.

Напомним, дорожное строительство на территории Павловской Слободы успешно ведётся не первый год. Например, в минувшем году здесь открыли движение по дороге, соединяющей Академическую улицу с улицей Ленина, и две кольцевые развязки.

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#истра
#строительство
#дорога
#андрей воробьёв
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Стало известно, верят ли россияне в возможность ИИ заменить руководителя
Опрос: Большинство россиян не верят в способности ИИ заменить человека
07 февраля 2024, 15:23

Фото: istockphoto.com/David Gyung

Опрос «Зарплаты.ру» и школы «Хекслет» показал, что большинство россиян не верит в возможность искусственного интеллекта заменить руководителя на работе.
Такое мнение люди объяснили тем, что в работе руководителя лучше справится человек, а 24% отметили незаменимость начальства.

Кроме этого, респонденты назвали качества руководителя, среди положительных были перечислены человечность, профессионализм и оптимизм.

«Среди отрицательных черт начальника россияне назвали скупость, паникёрство и нежелание разбираться в работе подчинённых. В топ-5 также вошли токсичность и неприятие нового», — приводит RT текст соответствующего исследования.

А тем временем технологии всё же завоёвывают своё место в современном мире. Так, на российских маркетплейсах появилась новая гарнитура виртуальной реальности. Как пишет технообозреватель «Москвы 24» Андрей Рассказов, к функциональным ограничениям девайса относятся цветовое пространство, линзы перед экранами, комфорт ношения и лимит количества приложений.

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#технологии
#мнение
#россияне
#работа
#искусственный интеллект
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Американский журналист Карлсон попал в базу «Миротворца»
Американский журналист Такер Карлсон повторно попал в базу «Миротворца»
07 февраля 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Американский журналист Такер Карлсон, которому удалось взять интервью у российского лидера Владимира Путина, попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Там числятся данные людей, которые считаются врагами Украины.
Данные на странице Карлсона в базе указывают на то, что его внесли туда еще восьмого июня прошлого года. Его обвиняют в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также «манипуляции общественно значимой информацией.

В карточке прикреплена фотография Карлсона и указана дата рождения: 16 мая 1969 года.

Ранее российский актер Никита Кологривый, прославившийся своими ролями в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», также попал в базу сайта «Миротворец».

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#актёр
#данные
#фотография
#украина
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В Истре за год отремонтируют более 100 трансформаторных подстанций
07 февраля 2024, 15:12

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Отремонтировать 101 трансформаторную подстанцию, обновить 26 км воздушных и 4,8 км кабельных ЛЭП и расчистить более 41 га просек планируется в городском округе Истра в текущем году. О важности модернизации электросетей в округе напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе визита на подстанцию «Слобода». Которая обеспечивает электроэнергией посёлок Павловская Слобода, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Истре количество заявок на подключение увеличивается, этот городской округ – лидер по энергопотреблению в Московской области. Здесь ведется строительство ИЖС, коттеджных поселков. Сейчас мы заложили строительство дороги, возводим новую школу. Всё это говорит о том, что модернизация сетей в Истре является очень важной задачей», — сказал Воробьёв.
В свою очередь, и.о. директора филиала «Западные электрические сети» компании «Россети Московский регион» Александр Мартихин сообщил, что в текущем году на территории округа Истра будут реконструированы три системообразующих распределительных пункта и кабельные линии с подстанции «Ядрошино».

«Это увеличит надежность и качество электроснабжения для более 15 тысяч жителей Новопетровского, Ядроминского и Бужаровского поселений», — подчеркнул Мартихин.

Отмечается, что в минувшем году на территории городского округа Истра было обновлено 90 объектов электросети, отремонтировано более 1,4 тыс. км кабельных и более 36 воздушных ЛЭП, расчищено около 60 га просек под проводами.

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#истра
#электричество
#андрей воробьёв
#россети московский регион
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СК раскрыл подробности убийства парализованной супруги жителем Урала
СКР возбудил уголовное дело после убийства свердловчанином парализованной жены
07 февраля 2024, 15:07

Фото: istock / Shutter2U

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности смерти мужа и жены в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Трагедия произошла в Первоуральске. По предварительной информации, мужчина зарезал свою парализованную жену, после чего свел счеты с жизнью. У них осталось двое детей. При этом, младший сын думает, что родители умерли в ДТП. Отмечается, что следов присутствия других людей в квартире не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство».

До этого сообщалось, что в Подмосковье совершили тройное убийство пенсионерок. О первых версиях преступления читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
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#сотрудники
#сын
#полиция
#уголовное дело
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В Петербурге заявили о необходимости реформ в системе трудоустройства инвалидов
Депутат Крупник призвал к реформам в системе трудоустройства инвалидов
07 февраля 2024, 15:02

Фото: istockphoto.com/Natee127

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил упростить правила трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями и стимулировать работодателей к их найму.
Он добавил, что также можно реформировать программы обучения таких людей.

«Прошу рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму», — приводит RT текст обращения Крупника на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой ввести отпуск для военнослужащих при рождении ребёнка. При этом, отпуск он предложил сделать сроком до 10 суток.

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#депутаты
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#помощь
#люди
#работа
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На «Россия» на ВДНХ прошел региональный форум РСО Московской области
07 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Снежный Десант Московской области посетил форум на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Форум проходил в павильоне «Дом Молодежи». В мероприятии приняли участие 230 активистов движения, 107 из них которых — участники Всероссийской патриотической акции «Снежный десант».

«2024 год является юбилейным для Российских студенческих отрядов — 20 лет современной истории студенческих отрядов и 65 лет движению. Ребята из нашего регионального отделения — одни из самых активных представителей молодежи Подмосковья. Они участвуют в грантовых конкурсах, помогают пенсионерам, собирают гуманитарную помощь, помогают семьям СВО. В Московской области отделение начало свою работу в 2020 году, сейчас оно насчитывает более 3500 активистов«, — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что в рамках акции активисты занимаются уборкой снега, помогают старшему поколению, а также проводят занятия и мастер-классы для детей.

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#екатерина швелидзе
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