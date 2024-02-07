Генерала таможни уволили из ФТС после скандала с дебошем

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Федеральная таможенная служба сняла с должности главу тылового обеспечения Олега Завгороднего после задержания сотрудниками полиции из-за дебоша в Калининграде. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Завгородний написал заявление об уходе по собственному желанию 6 февраля.
Напомним, 5 февраля сообщалось, что генерал-лейтенант приехал в командировку в Калининград. Завгороднего сняли на видео, на котором он пристаёт к работнику отеля, после чего лежит в состоянии алкогольного опьянения на полу в отделении полиции.
Ранее сообщалось, что петербургский губернатор Александр Беглов уволил своего зама по энергетике. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Напомним, 5 февраля сообщалось, что генерал-лейтенант приехал в командировку в Калининград. Завгороднего сняли на видео, на котором он пристаёт к работнику отеля, после чего лежит в состоянии алкогольного опьянения на полу в отделении полиции.
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Алина Юрчак