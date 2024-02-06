Петербургский губернатор Беглов уволил своего зама по энергетике

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В Санкт-Петербурге ушёл в отставку вице-губернатор, курировавший вопросы энергетики, Сергей Дрегваль. Постановление о его освобождении от должности подписал глава городской администрации Александр Беглов.
Несмотря на недавние морозы, энергетическая система Санкт-Петербурга отработала без серьёзных сбоев, в отличие от, например, Подмосковья, где наблюдался целый ряд резонансных коммунальных аварий. Не исключено, что увольнение заместителя губернатора Петербурга, ответственного за сферу энергоснабжения города, является обычной чиновничьей перестановкой.
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