Генпрокуратура начала проверки по фактам повышения цен на продукты и бытовую химию

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах и принять меры при выявлении нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что средняя розничная цена продукта за год выросла более чем на сорок процентов. Прокурорам регионов, на территории которых осуществляется деятельность производителей и поставщиков данной продукции, поручено проверить законность действий этих лиц.
Сообщается, что по результатам проведения проверок будут приняты соответствующие меры для исправления ситуации.
Ранее президент РФ Владимир Путин в среду, 25 октября, в ходе совещания с правительством попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева доложить о причинах роста цен на мясо птицы. Глава государства отметил, что мясо птицы у нас выросло с начала года больше чем на 27%. Патрушев ответил, что занимается этим вопросом и отметил, что в августе наблюдалось небольшое снижение производства, но с января по август при этом наблюдался рост объёма.
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Сообщается, что по результатам проведения проверок будут приняты соответствующие меры для исправления ситуации.
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Екатерина Коршунова